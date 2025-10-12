流感｜今年首宗兒童死亡　東華三院黃鳳翎中學13歲女生今轉差病逝

衞生署衞生防護中心上周五（10日）公布，一名過往健康良好、就讀馬鞍山東華三院黃鳯翎中學的13歲女學生感染乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克。中心指，該名女生今日（12日）情況轉差，不幸病逝，為今年首宗兒童感染流感的死亡個案。



中心再次呼籲學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，指接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。



死者感染乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克 上周四暈倒家中

衞生防護中心上周五（10日）公布，一名過往健康良好、就讀東華三院黃鳯翎中學的13歲女學生感染乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克，留醫兒童深切治療部，情況危殆。該名女童今日（12日）情況轉差病逝。

該女童上周日(5日)開始出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水，其後徵狀持續，至上周四（9日）在家中暈倒，隨即被送到威爾斯親王醫院急症室，同日被轉送香港兒童醫院。病童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對乙型流感呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克。

3名同級同學曾出現輕微流感病徵 學校未有出現爆發

病童的家居接觸者暫時沒有病徵，她的3名同級同學在10月3日至9日出現輕微流感病徵，全部不需入院，學校其他班級暫時未有出現爆發情況。中心已向校方建議需實施感染控制措施，並對該校醫學監察。

自去年6月以來首次有兒童因感染季節性流感而死亡

衞生防護中心總監徐樂堅表示，今次是本港自去年6月以來，首次有兒童因感染季節性流感而死亡。本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。今年9月開學至10月9日，涉及學校的爆發個案共有337宗，幼稚園／幼兒中心佔35宗、小學佔182宗及中學佔120宗。

計及上述個案，中心由開學至今錄得九宗涉及兒童流感的嚴重和一宗死亡個案，年齡介乎3至17歲，其中八人過往的健康狀況良好。徐樂堅呼籲市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。

呼籲學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗

中心再次呼籲學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，因為接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃已經展開，為合資格的高風險群組透過各項疫苗注射計劃免費或獲資助接種季節性流感疫苗，今年所有學校均可選用噴鼻式減活流感疫苗以及「混合模式」，即可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。

徐樂堅續說，鄰近地區的季節性流感活躍程度亦上升，日本已宣布進入流感季節，較去年早。他指流感病毒會不斷變異，因此流感疫苗亦要每年更新，即使上一季度曾接種季節性流感疫苗，市民仍然要接種新一季度最新的疫苗，方可在未來一年的流感季節得到保護，除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。

他提醒市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療；高危人士到人多擠迫的地方逗留時，應佩戴外科口罩。任何人士出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診，同時考慮應否上班或上學。