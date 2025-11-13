爭鮮被指壽司拼盤藏螺絲　官指似精心放置疑事主所為　裁爭鮮罪脫

爭鮮連鎖壽司店被指去年出售的一盤壽司拼盤內藏近5厘米長的螺絲，被食環署票控，案件昨在粉嶺法院審訊，投訴的男事主指該螺絲有手指般長，控方一度欲呈上該盤壽司讓男事主確認，裁判官陳炳宙指該壽司已存放逾1年認為無必要。陳官今(13日)就案件裁決，認為螺絲被發現的位置似是有人精心放置，又認為男事主口供自相矛盾，充滿修飾，並不可信，更懷疑是他才是將螺絲放入壽司盒的人，裁定爭鮮罪脫，兼得訟費



被告爭鮮（香港）食品有限公司，被票控1項食物的品質與購買人所要求者不符罪，指被告在 2024 年 5 月 21 日，於天水圍天瑞商場分店出售的一盒壽司拼盤，品質與購買人要求的食物不符，即食物含有外來物質，即一根金屬螺絲，以致對購買人不利。

爭鮮被指食物有異物被控，在粉嶺法院審訊後脫罪。（資料圖片）

控方曾想呈上存放逾1年的壽司

案件昨在粉嶺法院審訊時，控方稱有把涉案的拼盤帶到法庭，希望該作投訴的男事主確認。陳官聞言即稱，事發於去年5月，至今已逾一年，壽司容易腐壞，更質疑說：「食環署唔係好注重衞生嘅咩？」控方即解釋，署方一直以「超低溫保存」，帶到法庭時亦放在保溫盒內。陳官認為辯方無爭議，亦有相片為證，認為沒有必要，控方最後沒有拿出該盒壽司拼盤。

認為螺絲應是有人精心放置

陳官今裁決時指，姓羅投訴人曾稱他在兩件壽司之間發現螺絲，惟陳官認為，涉案螺絲要意外地從高處墮下，穿過壽司飯並完全地被遮蓋，認為並不可能，故必然是有人精心地放置在該處。

若非為退款不用回店理論

陳官續指，羅認為店員向他提出退款的做法不合理，但他問羅認為何謂合理，羅卻迴避問題未有回應。陳官亦質疑，羅稱不是為錢投訴，而是要讓爭鮮知道其食物品質有問題，但他又返回店舖理論。陳官認為，若羅不是為了退款，他大可在家投訴，爭鮮亦不會不知道。

對羅稱忘記事件細節感懷疑

陳官質疑，羅多次聲稱因事發已久，故已忘記細節，但食物內有異物應不是常有發生，羅理應印象深刻，惟事隔年半，羅已忘記電話投訴的內容，又要在思考下才記起他曾投訴過其他食肆3至5次，更忘記處理案發後曾回到店舖。陳官認為，羅在逃避問題，其證供自相矛盾，充滿修飾，並不可信，依賴其證供作指控十分危險。

辯方影片未見有外物掉下

辯方昨審訊時曾呈交店內的閉路電視，顯示該天店舖製作壽司拼盤的過程，控方亦同意未見有外物從高處掉下。陳官指片段客觀獨立，認為合理推論是羅將螺絲放入壽司盒誣告爭鮮，裁定爭鮮罪脫，兼得訟費。

案件編號：FLS 10956/2024