基孔肯雅熱｜本地及輸入個案各一宗 68歲婦居筲箕灣東熹苑無外遊
衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，再錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱個案，本地及輸入個案分別各一宗。本地個案涉及一名68歲女子，住所位於筲箕灣東熹苑，11月10日出現關節痛，近兩個月沒有外遊，調查仍然進行中；輸入個案涉及一名83歲男子，長居於廣東省佛山市，在11月10日訪港並開始病發，當時暫居深水埗區順寧道一個住宅單位。他們的家居接觸者暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。
東熹苑一帶居民如10月15日或之後出現發燒、皮疹或關節痛，應盡快求醫或聯絡中心。中心明日（14日）起，將在筲箕灣耀興道興東商場二樓設立醫護站，另外明午5時半在興東邨興康樓地下香港西區婦女福利會關啟明紀念松鶴老人中心，舉辦教育講座。
本地個案涉68歲女病人居筲箕灣東熹苑 近兩個月無外遊
衞生防護中心今晚（13日）公布，截至今午5時，錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱個案，本地及輸入個案各一宗。本地個案涉及一名68歲女子，住所位於筲箕灣東熹苑。
初步調查顯示，病人在11月10日出現關節痛，翌日（11日）發燒及皮疹，同日到東區醫院急症室求醫。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。
根據初步所得資料，病人近兩個月沒有外遊，屬本地感染個案。她的住所和日常活動的範圍，與近月的輸入或本地個案不重疊。中心會分析病毒基因，以判斷她是否與本港早前錄得的個案有流行病學關連，調查仍在進行中。
83歲男病人長居佛山 病發前暫居深水埗區順寧道
輸入個案則涉及一名83歲男子，長居於廣東省佛山市。他於11月10日訪港，暫居於深水埗區順寧道一個住宅單位，同日出現發燒及關節痛，昨日（12日）到瑪嘉烈醫院求醫。
他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。由於病人在潛伏期內身處廣東省，中心認為他在廣東省期間受到感染，屬輸入個案。
兩名病人已獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。68歲女子和83歲男子分別有兩名和一名家居接觸者，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。
今年累計61宗基孔肯雅熱確診個案 4宗屬本地
衞生防護中心指，截至今午5時，本港今年累計錄得61宗基孔肯雅熱確診個案，4宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。
由於再新增一宗本地個案，衞生防護中心今日已聯同食物環境衞生署人員，實地視察患者家居附近一帶的地點及滅蚊，以減低本地傳播的風險。
筲箕灣興東商場二樓設醫護站評估居民狀況
衞生防護中心呼籲東熹苑一帶居民，如於10月15日或之後出現發燒、皮疹或關節痛，應盡快求醫或聯絡中心。中心人員和東區關愛隊會提醒居民，留意有否相關病徵，並注意家居的環境衞生。
衞生防護中心明日（14日）起，將在筲箕灣耀興道興東商場二樓設立醫護站，為出現相關症狀的居民作評估，至於早前設立的查詢熱線（2125 2373），繼續由上午9時至下午6時運作。
香港西區婦女福利會關啟明紀念松鶴老人中心辦講座
另外明午5時30分，衞生防護中心將與東區民政事務處，在興東邨興康樓地下香港西區婦女福利會關啟明紀念松鶴老人中心，合辦教育講座，以期加深市民對這種蚊傳疾病的認識，共同參與防控工作，護己護人。
衞生防護中心再次發信給醫生、醫院、學校及院舍，講解基孔肯雅熱的最新情況，並提醒他們提高警覺，如有懷疑感染基孔肯雅熱個案，立即通知中心跟進。
食環署立即在相關地點附近250米範圍內滅蚊
食環署聯同相關部門自今年7月起，已在全港各區持續加強控蚊工作，並對早前所有輸入及本地個案進行病媒調查及針對性滅蚊工作。因應再次出現本地個案，食環署已立即採取跟進行動，工作包括︰
．在相關地點附近250米範圍內、樹木茂密的地點展開密集式霧化處理工作，以殺滅成蚊；
．巡查上述地點，清理積水，施放殺蟲劑及清除遺棄的水載容器，以防止蚊子滋生；
．加強宣傳教育，包括舉辦健康講座、設置流動教育中心及派發宣傳單張等。