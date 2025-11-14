學車考車｜元朗安佳駕駛學院成第5間駕駛學校　告別「一院獨大」

運輸署今日（14日）公布，根據《道路交通條例》指定元朗山下路69號作為指定駕駛學校，運輸署網頁顯示，該指定駕駛學校為「安佳駕駛學院」。



運輸署指，「安佳駕駛學院」今日正式投入營運，運輸署亦會於該校設置駕駛考試中心進行駕駛考試。連同該校，本港現時共有五間政府指定的駕駛學校暨駕駛考試中心，分別位於沙田、鴨脷洲、元朗及觀塘。



翻查資料，自2019年觀塘有信街「新觀塘駕駛學院」經營權按「價高者得」投標方式由香港駕駛學院經營後，連同沙田、鴨脷洲和元朗涌業路的駕駛學校，悉數落入港駕駛學院。今次「安佳駕駛學院」成第5間駕駛學校，意味市場告別「一院獨大」。



運輸署發言人說，政府非常重視駕駛學校的管理及提供駕駛考試服務，以維持有效的駕駛訓練及考試系統，促進道路安全。署方已發出實務守則監管駕駛學校的運作，包括訓練路線、路面訓練時段及訓練車輛數目等。署方會密切留意駕駛學校的運作及附近路段的交通情況，並適時檢視其運作安排，以道路安全為首要目標，確保駕駛學校遵守實務守則。

運輸署指，政府一向採用「雙軌制」駕駛訓練政策，一方面設立駕駛學校，鼓勵在公用道路以外場地提供駕駛訓練；另一方面，維持足夠的私人駕駛教師，在公用道路上提供駕駛訓練。

「安佳駕駛學院」營辦者在得到城市規劃委員會許可後向運輸署申請營運指定駕駛學校，提供私家車、輕型貨車及電單車的駕駛訓練服務。運輸署經仔細審視各項條件，包括上址可提供駕駛訓練及考試所需的設施後，批准相關申請。

任何營運者若能自行提供符合條件的用地，包括符合規劃核准用途及可容納駕駛學校基本駕駛訓練和考試設施的土地，政府會按個別申請作考慮及批核。

5間駕駛學校資料

學校名稱/學校地址/查詢電話

小瀝源駕駛學校/沙田小瀝源沙田圍路138號/2866 6682

鴨脷洲駕駛學校/鴨脷洲利南道68號/2866 6682

元朗駕駛學校/元朗涌業路38號/2866 6682

新觀塘駕駛學院/觀塘有信街8號/2466 4202

安佳駕駛學院/元朗山下路69號/6942 5884．942 5887

五間政府指定的駕駛學校暨駕駛考試中心資料