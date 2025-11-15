香港對新加坡｜球迷早4小時排隊購香港隊球衣：香港人着香港波衫

香港足球隊將於下周二（18日）在啟德主場館對決新加坡，爭奪亞洲盃決賽周入圍資格。港隊球衣今日開售（15日），吸引大批球迷提早排隊等買波衫，有人更早於開賣前4小時抵達。有年輕球迷說，買到球衣很高興，「香港人要着香港波衫」。



港隊球衣今日開售（15日），吸引大批球迷提早排隊等買波衫。（吳美松攝）

三次買波衫失 今次提早四小時排隊

香港足球隊球衣今日上午11時，在五個銷售點統一發售，數量有限，售完即止。其中在啟德零售館二 NIKE Store，至少70、80位球迷提早等開賣，有人提早4小時到場排隊。何先生表示，今早七時許已到，這已是他第三次排隊購買港隊球衣，今次成功買到。他希望港隊在下周對新加坡的比賽中加油，「We are Hong Kong」。

（圖左）馬先生表示，支持港隊10多年，今次成功買球衣入場支持港隊。(吳美松攝)

馬先生一家三口則在上午9時左右排隊，他表示，排隊時前面已有20、30人。他又說，支持了港隊10多年，但一直未能買到球衣，今次幸好可以買到對新加坡比賽的門票，於是便來購買球衣，入場支持港隊。

+ 10

（圖左）鄧先生與朋友今早亦排隊搶購波衫。(吳美松攝)

著波衫撐港隊 球迷盼港隊勝出：搏盡無悔

明日滿18歲的球迷鄧先生說，從小喜歡踢足球，去年開始留意港隊，然後一直支持至今。上一次球衣開賣時，他未能抽空排隊，今天終於可以買到球衣，形容心情很高興，又說「香港人要着香港波衫」。他於下周二也會進場觀看比賽，形容今場比賽對港隊十分重要，希望他們能勝出，「搏盡無悔」。

啟德專賣店今早一度提早開賣，十數分鐘後再更決定，維持11時才開賣。職員表示，今次準備了四位數的球衣，數量與上次相若，相信球迷都可買到球衣。將近11時，球迷已經需要在啟德零售館2樓室外排隊。

（圖左）Alfred及Jason首次購買港隊波衫。（吳美松攝）

現場所見，有不少女球迷及年輕球迷排隊。Alfred及Jason今早亦提前到場排隊，兩人都是第一次來購買球衣。

Alfred成功買到下周二比賽的門票，因此希望穿着港隊球衣入場支持港隊，他另外亦買了港隊的毛巾。Jason則買不到門票，但他說仍會在電視前支持港隊，為港隊打氣。