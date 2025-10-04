香港隊波衫外套10.11發售　每款每人限購一件︱附銷售點地址

香港足球代表隊波衫一件難求，足總公布會在香港對孟加拉的亞洲盃外圍賽前再度發售球衣，同時首次發售港隊外套。



香港足球代表隊10月會出戰兩場亞洲盃外圍賽，9日先作客孟加拉，然後14日回歸啟德主場館再對孟加拉，日前足總已公布該場比賽門票售罄。

足總今日再公布，港隊波衫會再度發售，並首度發售港隊外套，開售時間為10月11日上午11點，每款每人限購一件，數量有限，售完即止。

港隊波衫與外套在10月11日發售。（HKFA）

當中每件599元的港隊主場球衣，會在港九新界四個NIKE Store銷售點發售，包括啟德零售館二、旺角花園街、沙田新城市廣場一期及香港金鐘太古廣場二期。而每件899元的港隊外套，則只會於啟德零售館二的NIKE Store發售。

港隊主場球衣NIKE STORE銷售點：



啟德零售館二 地下 013號舖

旺角花園街19號地下至2樓

沙田新城市廣場一期5樓508號

香港金鐘太古廣場二期1樓147號舖



港隊外套NIKE STORE銷售點：

啟德零售館二 地下 013號舖



港隊作客波衫。（HKFA）

另外，足總表示10月國際賽期並會發售港隊作客球衣，但為答謝球迷遠赴孟加拉作客支持港隊，今次到孟加拉觀賽的球迷可優先預訂港隊作客球迷版波衫。

足總提供的可預訂組合包括兩種——（1）港隊作客孟加拉門票一張 (價格：港幣$180)；（2）港隊作客孟加拉門票一張及港隊作客球迷版波衫一件 (價格：港幣$899)。預訂時間為10月4日下午4時15分至10月6日上午11時，同樣售完即止。

按此預訂港隊作客孟加拉門票及港隊作客球衣