全運會｜羅淑佩賀何詩蓓奪第二金　讚港隊表現「叫我們興奮莫名」

港隊在今屆全運已奪得5金1銀4銅，屬歷來最佳成績。文化體育及旅遊局長羅淑佩今日（15日）點名指今屆全運已奪兩面金牌的何詩蓓令全港市民引以為傲，亦讚賞在男子佩劍個人賽中摘銀、創下香港佩劍歷來最佳戰績的何思朗，「真的已為佩劍實現突破」。她亦鼓勵其他港隊運動員，指港隊在隊際項目如手球、排球、籃球也打出鬥志和拚勁，特別值得欣喜。



她盛讚香港運動員在今屆全運的表現「真的叫我們興奮莫名」，形容已寫下香港特區全運光輝新一頁。她深信在餘下的賽事中，港隊仍會繼續交出亮麗成績，而她亦會繼續為港隊加油打氣。



羅淑佩今日在現場觀看劍擊賽事。（羅淑佩FB）

羅淑佩今日出席劍擊比賽頒獎儀式。（羅淑佩FB）

羅淑佩在頒獎儀式與劍擊港隊所有成員合照。（羅淑佩FB）

港隊在今日賽事奪1金1銀3銅，羅淑佩對5位運動員表示祝賀。其中，她讚賞今屆全運已奪兩面金牌的何詩蓓「精湛的泳術和頑強的鬥志令全港市民引以為傲」，對她致以衷心祝賀。

何詩蓓今日在女子100米自由泳個人賽奪金，是她今屆全運第二塊金牌。（羅淑佩FB）

她亦特別提到在男子佩劍個人賽中摘銀、創下香港佩劍歷來最佳戰績的何思朗，雖然何思朗為自己與金牌擦身而過感到不開心，但其實這面銀牌對他和佩劍隊的意義均非常重大，形容對方「真的已為佩劍實現突破」。

羅淑佩與劍擊港隊兩位奪牌運動員合照，包括她特別提到的何思朗（右）。（羅淑佩FB）

除了贏得獎牌的運動員外，她亦未有遺忘暫未取得獎牌的運動員。她指港隊在隊際項目如手球、排球、籃球也打出鬥志和拚勁，贏得觀眾和對手的讚賞和尊重，特別值得欣喜。

她指香港運動員在今屆全運的表現「真的叫我們興奮莫名」，形容已寫下香港特區全運光輝新一頁。她表示深信在餘下的賽事中，港隊仍會繼續交出亮麗成績，而她亦會繼續為港隊加油打氣。