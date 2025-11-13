全運會｜何詩蓓200米自由泳首奪金　羅淑佩讚出類拔萃｜附賽程表

全運會今晚（13日）舉行游泳決賽項目，香港代表何詩蓓（Siobhán Haughey）首度出戰，最終以1分54.85秒奪得個人及香港泳隊首金。​文化體育及旅遊局局長羅淑佩晚上發文祝賀何詩蓓奪得金牌，讚揚她表現出類拔萃，憑着非凡實力和堅毅鬥志勇奪金牌，為她感到十分驕傲。下文附何詩蓓未來數日的賽程表。



香港游泳代表何詩蓓出戰200米自由泳預賽。（全運會）

香港游泳代表何詩蓓昨晚（12日）在200米自由泳準決賽中，游出1分56.73秒，以總成績第2名晉身決賽。她今晚（13日）在第5泳道出戰，以「由頭帶到尾」之勢衝線，成績為1分54.85秒，成功奪得個人及香港泳隊首金。分段時間如下︰

50米︰26.70秒

100米︰55.24秒

150米︰1分24.82秒

200米︰1分54.85秒



​文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片）

羅淑佩讚何詩蓓表現出類拔萃︰為她感到十分驕傲

​文化體育及旅遊局局長羅淑佩晚上發文，祝賀何詩蓓奪得全運會女子200米自由泳金牌。她說︰「何詩蓓表現出類拔萃，憑着非凡實力和堅毅鬥志勇奪金牌，展現了香港運動員的風采。我和全港市民一樣，為她感到十分驕傲，亦祝願她在餘下賽事再創佳績。」

截至今晚8時，香港代表隊在全運會中奪得獎牌三金一銅，比賽項目包括帆船、自行車、網球和游泳。

何詩蓓出戰200米自由泳預賽。（全運會）

何詩蓓將出戰什麼全運會個人項目？

11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽

11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽

11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽

