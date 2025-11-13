全運會｜羅淑佩︰手球隊永久場地冀快有好消息　往後申奧非不可能

全運會游泳項目今晚（13日）在深圳大運中心游泳館舉行，香港代表何詩蓓在200米自由泳首奪金牌，文化體育及旅遊局局長羅淑佩現場觀戰，期望何詩蓓能在另外3個項目繼續報捷。她表示早前向手球隊答應提供永久場地，已與康文署及體育專員等開會，商討方法先解決燃眉之急，「希望好快會有好消息」。



此外，國際奧委會終身名譽主席巴赫近日訪港期間表示，粵港澳大灣區具備申辦奧運所需的一切條件。羅淑佩重申，申辦奧運涉及國家的高度，現階段港府先繼續辦好全運會和殘特奧會，但她相信「往後其實沒有事是不可能的」。



香港游泳代表何詩蓓出戰200米自由泳預賽。（全運會）

​文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片）

羅淑佩料泳隊發展將愈來愈好 冀何詩蓓繼續報捷

全運會今晚（13日）舉行游泳決賽項目，香港游泳代表何詩蓓今晚在第5泳道出戰，以成績1分54.85秒，成功奪得個人及香港泳隊首金。文體旅局局長羅淑佩現場觀賞賽事，表示首次現場直擊何詩蓓的比賽，感到非常緊張，並透露私下曾支持她，期望她能在另外3個項目繼續報捷。

羅淑佩除了現場觀戰外，也跟香港泳隊運動員見面，當中不少是中學生。她指，該批青少年運動員在不久前舉行的世界青年游泳錦標賽，取得許多獎牌回來，開心本港終於有培育一批游泳梯隊，相信泳隊的發展將愈來愈好。

香港男子手球隊創下隊史以來最佳成績。（資料圖片／廖雁雄攝）

答應向手球隊提供永久場地 已開會商討方法解決燃眉之急

香港手球隊創下隊史以來最佳成績，羅淑佩表示早前向手球隊答應提供永久場地，但她強調最先需解決燃眉之急，即使現在興建永久場地，也未必立刻能幫助球隊，因此已與康文署及體育專員等開會，先想一些立即能夠提供幫助的辦法。

羅淑佩又指，取得好成績的運動項目，能夠獲得更多幫助，是有一定的關係，而手球隊以業餘的姿態，挑戰全國的職業強隊，讓她感到振奮之餘，同時認為手球隊值得繼續支持。

我已經同同事、體育專員同康文署開咗會，希望好快會有好消息。我哋亦都要同手球總會傾傾，呢個係咪佢哋需要嘅嘢，但已經有進展㗎喇。 文體旅局局長羅淑佩

行政長官李家超（右三）及文體旅局局長羅淑佩（右二）11月12日下午與國際奧委會終身名譽主席巴赫（左三）會面。（李家超FB圖片）

未來申辦奧運會？ 羅淑佩︰往後其實沒有事是不可能的

國際奧委會終身名譽主席巴赫訪港，昨午（12日）到啟德主場館觀賞全運會七人欖球賽。他接受傳媒訪問時表示，粵港澳大灣區擁有許多世界級運動設施，具備申辦奧運所需的一切條件。

被問到未來會否考慮申辦奧運會，羅淑佩回應指，巴赫對粵港澳大灣區的高度評價，讓她感到榮幸及開心。但她重申，申辦奧運涉及國家的高度，現階段港府先繼續辦好全運會和殘特奧會，但她相信經過今次粵港澳大灣區通力合作舉辦全運會，「往後其實沒有事是不可能的」。