港燈｜9月燃料調整費每度電32.9仙　今年累跌25%　淨電費155.8仙

港燈燃料調整費將由8月份的每度電36.7仙，下調至9月份的32.9 仙，收費較今年1月下跌四分之一。每度電的平均淨電費將由年初的167仙減至155.8仙，減幅為達6.7%，每月用電275度的3人家庭下月電費可望較年初便宜約30元。



中電及港燈11月28日公布電費調整。在11月27日日落後之後，從深水埗「嘉頓山」望去，是電力供應下的萬家燈火景致。（資料圖片/梁鵬威攝）

港燈燃料調整費按月變化。（港燈網站截圖）

港燈燃料調整費由今年1月的每度電44.1仙，大致每月下跌至8月的36.7仙，下月更會減至32.9仙，累計由年初至9月大減11.2仙，減幅為四分一。

包含基本電費及燃料調整每度電的平均淨電費，將由1月的167仙減至9月的155.8仙，減幅為6.7%。

3人家庭9月淨電費較年初便宜$30.8

港燈指，以一個每月用電量275度的3人住宅客戶為例，扣除政府提供的補貼，他們在9月份要繳交的淨電費是281.4元，較1月份的312.2元減少30.8元，跌幅為9.9%。

港燈表示，由於地緣政治局勢不穩定，燃料價格在今年剩餘的月份可能會出現波動，港燈會盡力控制燃料成本。