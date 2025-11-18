科大醫學院｜港大中大稱支持政府決定　可增合作各展優勢

本港第三間醫學院申辦結果終於出爐，特首會同行政會議今日通過，由科技大學負責籌辦。中大及港大醫學院均表示，支持政府決定，相信新醫學院有助提升香港醫療專業的國際地位和區域優勢，將增加與科大的合作，推動醫療服務。醫管局則稱，將提供支援予所有本地大學的醫學院進行臨床培訓及科研工作。



香港科技大學獲得第三間醫學院籌辦權。（資料圖片）

中大醫學院：可增醫學教育及科研合作空間

中大校長盧煜明稱，歡迎香港設立第三間醫學院，該措施將鞏固香港醫學在亞洲、甚至世界的領先地位。他認為，科大成立第三間醫學院將有助加速醫療科技的創新以及人才培訓及供應，進一步促進並提升香港以至大灣區的整體醫療服務水平及研究質量，應對社會的長遠醫療需求，強化科研領域的發展。

中大醫學院表示，中大及科大一直以來在不同領域上均有合作關係。在醫學科研上，兩所大學在多個範疇上一直有長期及緊密合作，包括婦產科、腦神經科及認知障礙等，均取得重要的研究成果。中大醫學院續指，中大及科大在教研重點上各有不同，料未來兩間大學可增加在醫學教育及科研上的合作空間。

港大醫學院同樣支持政府的決定，相信增設醫學院將有助培訓更多醫療專業人員及頂尖科研人才，提升香港醫療專業的國際地位和區域優勢，發展香港成為國際醫療創新樞紐、醫療人才的匯聚點，及國際醫療學術交流的橋樑。

港大副校長（健康）兼醫學院院長劉澤星期望未來與本地兩所醫學院合作，各展優勢，共同推動醫療服務協同創新與提升實力，培育更多優秀的醫療及科研人才，持續為國家及香港的醫療服務發展及科研創新作出貢獻。

醫管局：提供臨床培訓及科研工作支援

醫管局表示，會全力配合政府支持科大設立第三間醫學院，相信會加強本港的醫生人手，提升醫療科研及服務質素，造福病人。醫管局主席范鴻齡稱，3所醫學院將與管局產生協同效應，醫管局作為公營醫療體系的骨幹，培訓醫護專業人員為4個優先工作範疇之一，局方會提供支援予所有本地大學的醫學院進行臨床培訓及科研工作，繼續提升本港的醫療水平。

醫管局亦會繼續支持現有的兩所醫學院培訓醫科學生，包括會提供足夠名額予所有本地大學醫科畢業生實習，聘請所有合資格在公立醫院接受專科培訓的本地醫科畢業生。