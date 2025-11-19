電費「明減實加」　環團倡尋廉價液化天然氣　助燃料費續再往下調

香港電燈及中華電力兩間電力公司昨日（18日）公布，來年因國際能源價格下調，明年淨電價有所下降，燃料調整費亦會減。不過在基本電費方面，港燈明年基本電費上調5仙，增至127.9仙（1.279元）；中華電力基本電費會上調3.2仙至每度電101.2仙（即1.012元)。



能源諮詢委員會主席黃傑龍今早（19日）在電台表示，「減好過加」，估計來年將減少約2%，每戶每月預計少付10元電費。對於商戶，如酒樓等，「一個月慳2000幾左右」。能源諮詢委員會前委員、世界綠色組織行政總裁余遠騁則說，在現時經濟景氣下「有得減係好」，但兩電未來應盡快尋找較便宜的液化天然氣以取代煤，整體則希望市民慳電意識提高。



中電及港燈11月18日公布2026年電費價格。（資料圖片／梁鵬威攝）

黃傑龍在港台節目《千禧年代》表示，初得知兩電來年減電費時驚訝「減咁着數」，但「減好過加」。他指兩電基本電費會略微上調，但估計來年電費將減少約2%，每戶每月預計節省約10元；商戶受惠更多，以一間酒樓為例，每月或需付數萬電費，來年每月料可節省約2,000多元。

他認為基本電費上升，是因為電力公司需控制「燈油火蠟」等成本，又指兩電已有利用科技提升成本效益，希望末來科技可更成熟，「大家會開心啲」。他續稱，今次電費調整，政府與兩電已經過一段相當長時間的協商，能源價格已經有接近20%的下跌幅度，相信來年全年可減電費。黃傑龍最後指，兩電需投資新發電機組，因此有需要調高基本電費，又提到核能會是未來大方向。

能源諮詢委員會主席黃傑龍。（資料圖片）

余遠騁在同一節目中表示，在現時經濟環境下，減電費是好事，「希望繼續減」。他又指要歸功於國際燃料價格的下調，全球能源價格都呈向下趨勢，遠期合約價格也在下降。不過，他強調可以再採購液化天然氣。

他認為目前需尋找的燃料主要是天然氣，雖然天然氣機組會導致兩電基本電價上升，但效率有所提升；煤和天然氣等傳統能源的價格在全球都正在上漲。此外，轉型至新能源需要時間，尤其是當前新能源價格與煤價相近，兩電應盡快尋找較便宜的液化天然氣。

余遠騁續說，未來情勢不明，國際能源價格受不同因素影響，如戰事、產油國產量等。他又說，在面對極端天氣，如颱風和水浸等，會影響電塔，電網系統亦需要加固，這些基建都需要資金去維持。隨著颱風的頻繁，舊有基建可能無法承受，因此兩電需作一些投資；如由市民攤分成本，電費或會增加。

世界綠色組織行政總裁余遠騁。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

兩電指，今次已從電費穩定基金中動用了數億元。被問到兩電應否動用更多基金儲備，余遠騁先解釋若國際燃料價格突然有大幅波動，如突然加價，兩電便會利用基金來抑壓價格；如用太多，儲備不足，便不會有「籌碼」去調控電價。他最後指，希望全民提升慳電意識，兩電亦已推廣個別戶口在高峰期減少用電，避免同一時間用電，以減少發電機組運作。