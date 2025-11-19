香港對新加坡｜羅淑佩稱看法與韋斯活有頗大差異　須認真研究反思

香港足球代表隊昨日（19日）不敵新加坡，在亞洲盃外圍賽出局。賽後大部分評論將矛頭直指港隊主教練韋斯活，最新加入行列的是文化體育及旅遊局長羅淑佩，她在社交平台撰文稱，「不少球迷（包括我）意見也跟韋斯活教練的部署有頗大差異！這一點我覺得是必須認真研究反思的。」



香港足球代表隊昨日不敵新加坡，在亞洲盃外圍賽出局。賽後大部分評論將矛頭直指港隊主教練韋斯活（右）。（夏家朗攝）

亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡11月18日晚在啟德體育園主場館舉行，「球迷」文化體育及旅遊局局長羅淑佩(左一)入場觀看。(夏家朗攝)

文化體育及旅遊局局長羅淑佩11月18日晚賽後就港隊未能晉級，在社交媒體發貼文。（羅淑佩Facebook圖片)

羅淑佩稱昨晚「哭波喪」 沒心情評論太多

羅淑佩在文章指，自己對港隊出局感失望，昨晚因「哭波喪」而沒心情評論太多，今早沉殿過後，她稱看得出港足整個團隊都很想贏，也作了很多準備，包括藉着全運會舉行中超聯賽暫停，讓球隊可以有更充足時間操練；而局方也特別提供香港大球場作港隊友誼賽和練習。

▼11月18日 亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡▼



亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡11月18日晚在啟德體育園主場館舉行，有47762入場，香港球迷形場一片「紅海」，出盡力為港隊打氣。（夏家朗攝）

亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡11月18日晚在啟德體育園主場館舉行，有47762入場，香港球迷形場一片「紅海」，出盡力為港隊打氣。（夏家朗攝）

亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡11月18日晚在啟德體育園主場館舉行，有47762入場，香港球迷形場一片「紅海」，出盡力為港隊打氣。（夏家朗攝）

亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡11月18日晚在啟德體育園主場館舉行，有47762入場，香港球迷形場一片「紅海」，出盡力為港隊打氣。（夏家朗攝）

稱對球隊陣容如何更早調整看法 與韋斯活「有頗大差異」

她認為，港隊上半場也踢得主動積極，如果埋門機會把握得更好一點，應可以更大領先優勢返回更衣室，令下半場壓力小一些。她續指，下半場港隊球員體力經歷半場高速壓迫踢法後，的確有點下降。她指，不少球迷，包括她自己，對整體戰術、個別球員踢法和球隊陣容是否需要和如何更早調整的意見，也與韋斯活有頗大差異，認為「必須認真研究反思」。

她表示，想向昨晚入場的球迷致以深深謝意，因北看台的球迷事前準備打氣材料、早幾個小時進場佈置，又在整場賽事不斷全力吶喊為球隊打氣助威，非常有火，感染了坐成一片紅海的主場觀眾，一同為港隊注入額外能量；而最終港隊雖然力戰而敗，球迷仍鼓掌示意良久，安慰流下男兒淚的港隊球員，令人動容暖心。