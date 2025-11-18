香港對新加坡｜兩教練臨場調度見高低　星替工少帥換人入兩球反勝

亞洲盃外圍賽香港關鍵一戰不敵新加坡，緣盡2027亞洲盃決賽周。港星兩名教練韋斯活及李斯平二人的臨場調動能力，成為球迷間其中一個最大的討論點，而新加坡教頭李斯平本身以35歲之齡、臨危受命掌帥帶領星洲成功出線決賽周，本身已成是當地球壇傳奇。



新加坡臨時主帥李斯平（左一）和香港教練韋斯活（右一）的臨場調動成為球迷賽後最大焦點。（夏家朗攝）

5個月前，新加坡國家隊原任總教練小倉勉在亞洲盃外圍賽戰勝孟加拉後，因個人因素正式卸任。時任助教李斯平（Gavin Lee）臨時接過這支火棒，本身他一邊執教新加坡球會淡賓尼流浪，一邊受小倉邀請成為其助手，他接任新加坡看守領隊後，直至今晚作客香港前，戰績為5戰1勝2和2負，但面對印度兩場外圍賽1勝1和，一路帶隊緊貼香港，來到今晚這場生場戰贏波出線，這6場賽事可謂交足功課。

李斯平的年輕和臨時上任，或許正是他臨場調動沒有包袱的原因。他在賽後表示，一早已知今晚要面對現場50000觀眾，必定難踢。他本身預期雙方實力接近，勝負難料。

香港隊雖然半場領先，但下半場未能及時應對對方調動。（夏家朗攝）

半場落後下，他在更衣室告訴球員要運作戰術力求反勝，因為他知道足球沒有完美，總要與煩惱並存，只要一直緊隨戰局，相信球員的質素，就有機會。被問及他換人調動立竿見影，後備派出前鋒殺手伊翰芬迪（Ilhan Fandi）不久即攻入反勝一球，是否在計劃之中。他謙稱幸運地後備球員入波，令人感覺自己換人正確，但他將功勞歸功於球員，本身伊翰芬迪具質素才能將機會化成入球，他為球員感到自豪，不過他亦指出，港隊那一刻的盯人部署不難估計。

香港隊多次未能把握機會轉化為入球，為出局埋下伏線。（夏家朗攝）

李斯平指，躋身亞洲盃決賽周對新加坡十分重要，是當地整個球壇的一大里程碑。他在後記者會完結後也逐一和新加坡記者擊掌，完全印證今日是星洲球壇大喜日子。

至於他作為臨時教練，未來何去何從，他則表示未有決定，待今晚過後再和新加坡足總商討，他目前最掛住太太。

新加坡作客頂住現場50000名球迷氣勢贏波而回，達成出線亞洲盃決賽周里程碑。（夏家朗攝）

與李斯平相反，香港教練韋斯活賽後最為球迷和球評詬病的正正是下半場在球員體力下降和比數落後下，有一大段時間沒有作為。韋斯活賽後表示，他以為新加坡沒有太多機會，如果港隊前線把握到轉化為入球，球隊不會落敗。他指港隊有十多次機會未能入球，但對方把握兩次機會即攻入兩球。他應為香港隊全場主導戰局，而1：2落後下以為會有更長補時，故末段才將米高和杜度換入並推上前線放手一搏，惜事與願違。