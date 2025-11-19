廉署起訴8名無車牌巴基斯坦漢　涉以假巴國駕照免試換香港駕照

廉政公署ICAC今日（19日）落案起訴8名巴基斯坦男子，控告他們涉嫌訛稱持有巴基斯坦的駕駛執照，與其他人士串謀向運輸署提交虛假的巴基斯坦駕駛執照及相關的證明文件，詐騙運輸署批准他們豁免參加本地駕駛考試，獲直接簽發香港駕駛執照。



廉政公署表示，因應本案發現的情況，正聚焦審查有關「免試簽發香港正式駕駛執照」的做法和程序，以杜絕貪污及其他不當行為。



廉政公署。（資料圖片／蘇煒然攝）

各被控一項串謀詐騙罪名 誘使運輸署批出香港駕照

被告為Ibrahim Muhammad，Khan Usman，Khan Mushed，Singh Dawinder Dip，Falaq-Sher，Ong Jomari Perfinan，Ahmed Waseem及Basmer Hatim Hassan Awadh，年齡介乎21歲至47歲，分案各被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，繼而揭發有關罪行。八人均獲廉署准予保釋，以待周五( 21日）在東區裁判法院答辯。

根據「免試簽發香港正式駕駛執照」安排，持有認可國家和地方所簽發的駕駛執照的人士，可向運輸署申請豁免參加本地駕駛考試，獲直接簽發香港駕駛執照。

控罪指八名被告涉嫌於2022年5月至2023年8月期間，各自與其他人士串謀詐騙運輸署，向運輸署不誠實地訛稱他們符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署向被告批出香港正式駕駛執照。

廉署指8人根本無巴基斯坦駕駛執照 運輸署2023年撤銷已批香港駕照

廉署調查發現，八名被告根本沒有任何由巴基斯坦所簽發的駕駛執照，他們涉嫌與其他人士串謀向運輸署提交虛假的巴基斯坦駕駛執照及相關的證明文件，透過「免試簽發香港正式駕駛執照」的申請而取得香港正式駕駛執照。

廉署聚焦審查免試換駕駛執照做法和程序

廉署表示，運輸署在廉署調查案件期間提供協助，並於2023年廉署採取執法行動後，即時撤銷八人的香港駕駛執照。

廉署一向與運輸署保持緊密聯繫並提供防貪意見。因應本案發現的情況，廉署正聚焦審查有關「免試簽發香港正式駕駛執照」的做法和程序，以杜絕貪污及其他不當行為。

運輸署：如對文件有懷疑 會聯絡有關的領事館或運輸部門查證

運輸署發言人指，香港與認可國家和地方的免試簽發駕駛執照安排基於互認原則、互惠基礎，政府絕不容忍任何人，不論香港內外，以詐騙行為取得駕駛執照，影響道路安全和道路使用者的信心。

署方重申，一直嚴謹處理及核實每宗免試簽發的申請，以確保申請人符合法例要求，並適時檢視免試簽發的申請流程，配合申請需求及運作需要。在審批過程中，如對申請人提交的證明文件有懷疑，署方會嚴肅跟進，包括聯絡有關的領事館或運輸部門查證，以確認所涉文件的真偽。署方會待資料獲得核實後才處理相關申請。如確認申請人未能完全符合申請條件及規定，署方會拒絕有關申請。