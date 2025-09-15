電子駕照懶人包｜手機展示超方便！3步登記教學　250萬名司機福音

運輸署今日（9月15日）宣布，推出電子駕駛執照（駕照），只需一個App，駕照持有人就可在智能手機展示電子駕照，以後出行更便利！想知如何申請、需要什麼文件，即刻睇以下詳細教學！



香港電子駕照｜運輸署推電子駕駛執照

運輸署宣布推出電子駕駛執照（駕照），約250萬名駕照持有人可在智能手機展示電子駕照。用家可下載運輸署「電子駕駛執照」手機App，透過「智方便」（香港身份證持有人）或運輸署「牌證易」網上電子牌照平台（非香港身份證持有人）登入，即可讀取電子駕照，包括正式、學習、暫准和臨時駕照，以及駕駛教師執照。

電子駕照提供的資料與實體駕照相同，包括持有人姓名、駕照號碼、准駕車輛類別及有效期等，並分別以不同顏色標示駕照的狀況，例如駕照有效、部分有效及已過期。

電子駕駛執照手機應用程式下載👉🏻 IOS｜Android

香港電子駕照｜只可在手機App展示 確保資料正確

此外，電子駕照只可在運輸署「電子駕駛執照」手機App以指定格式展示，有多層保安措施防止偽冒，包括身分認證、動態的運輸署標誌、禁用屏幕截圖功能及經加密的限時二維碼，且每名駕照持有人只可登記一個電子駕照戶口，而每個戶口同一時間只可綁定一部智能手機。

香港電子駕照詳情教學｜簡單3步即可登記

1. 下載「電子駕駛執照」手機App；

2. 進行身份認證，首次登入後可啟用生物認證（香港身分證持有人可使用「智方便」；非香港身分證持有人可使用「牌證易」）；

3. 成功登入後便會顯示用戶現時持有的駕駛執照。



（YouTube@運輸署 Transport Department, HKSARG）

如用戶同時持有多種類別的駕照，可於頁面向左或右滑動，隨意切換頁面顯示不同的駕照類別。提提大家，駕駛者必須開啟電子駕駛執照的應用程式，展示電子駕照才符合法例規定。此外，用戶亦可點擊二維碼放大圖案，以便執法人類掃瞄電子駕照。

為了方便用戶和執法人員辨別駕駛執照的狀況，執照會以不同的顏色標示。二維碼出現藍圈，則代表全部駕照有效；紅色為已經過期的駕照；以及黃色表示部分執照有效。如駕照已過期，仍需要為其續期，與現行做法無異。

執照狀況會以不同的顏色標示。（YouTube@運輸署 Transport Department, HKSARG）

電子駕照注意事項

1. 電子駕駛執照現時只支援智能手機，不能於平板電腦上使用。

2. 電子駕駛執照只屬於附加選項形式，所有駕駛者仍須申領及持有實體駕駛執照。

3. 若遺失了安裝有「電子駕駛執照」流動應用程式的智能手機，無需辦理報失或補領手續，只需在新的智能手機下載程式及登入系統完成身份認證程序，即可取得你的電子駕駛執照。



