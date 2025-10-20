持的士駕照者無須考試可申網約車駕駛許可　運輸署冀改善司機短缺

運輸署宣布，由下月3日起，將進一步優化的士筆試，加入如的士司機違例記分制等新試題，並因應導航科技應用，減少和簡化有關著名地方和路線識別的試題。有關網約車服務的條例草案已獲通過，署方指日後如持有的士駕照，無須再考試便可申請網約車車輛駕駛許可證，希望有助改善司機短缺和老化。



運輸署由下月3日起，將進一步優化的士筆試，加入如的士司機違例記分制等新試題。（運輸署Facebook圖片）

由11月3日起，運輸署將進一步優化的士筆試：

．加入的士車隊、的士司機違例記分制等新試題，考核對提升的士服務質素新措施的認識；

．因應導航科技應用，減少和簡化有關著名地方和路線識別的試題 ；

．合併現時甲部「的士則例」和乙部「地方及路線試題」，變為新的甲部「的士營運」。整體試題數目由90條調整至75條，各部及格標準和考試時間維持不變。

運輸署由11月開始將進一步優化的士筆試。（資料圖片）

運輸署表示，有關網約車服務的條例草案已獲通過，日後如持有的士駕照，無須再考試便可申請網約車車輛駕駛許可證，希望有助改善司機短缺和老化，推動點對點行業持續發展。不過根據條例，有關的士司機需要有名下私家車，才能夠營運網約車。

運輸署於2020年2月改進的士筆試，更新考核內容和調整試題數目，以更集中考核關於的士服務的核心知識，成功吸引更多人報考的士筆試。應考人數在過去數年大幅增加四成，由2019年的不足10,000人增加至2024年的接近14,000人。另外，的士筆試的及格率亦由2019年的37%提升至2024年的60%。

運輸署表示，日後如持有的士駕照，無須再考試便可申請網約車車輛駕駛許可證。(資料圖片)

2的士車隊勞工處招聘會招聘司機

另外，運輸署表示，的士車隊Big Boss Taxi車隊和樂行車隊將分別在周三（22日）和周四（23日）上午11時至下午5時半，參與勞工處在灣仔修頓場館舉行的職途無限招聘會，招聘車隊司機。活動免費入場，即場申請有機會即場面試。

運輸署表示，各的士車隊會為受聘司機準備各項獎勵，例如新人獎、介紹獎和駕駛安全獎；車隊亦會提供專業團隊支援、職前訓練；營辦商設有網約渠道，方便乘客預約行程，有助提高車隊司機的接單機會，司機收入更有保障。