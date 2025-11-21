鑽石山活水公園啟用　設李小龍徑、喬宏故居　市民讚可供懷緬

鑽石山附近居民再多一個休憩好地方，新落成的活水公園今（21日）開放予公眾使用，吸引不少人前來打卡。公園的原址為已拆卸的大磡村，重置多幢村內具歷史性的建築物，包括保留部份組件的三級歷史建築飛機庫、二級歷史建築機槍堡，及已故影星喬宏故居石寓。



有市民表示，以往曾在大磡村附近工作，今天特意到場緬懷一番，但認為公園設計未有善用地方，「好似好晒啲地方咁，可能未全部搞掂啦，啲擺設都好似唔係幾多咁」。



公園重置多幢村內具歷史性的建築物，包括飛機庫（三級歷史建築，保留部份組件）。（廖雁雄攝）

除重置歷史建築外，公園亦有加入李小龍元素。（廖雁雄攝）

公園有設施加入李小龍元素

鑽石山活水公園佔地約26,400平方米，設有多塊告示牌，展示建築物及區內歷史。除重置歷史建築外，公園加入李小龍元素，梯級上印有卡通版李小龍，園內亦有設施以其命名，如「李小龍俓」。今早現場所見，不少人前來拍照打卡，大部份人為中老年人士。

居民稱公園未有善用地方 可加飛機模型

居於附近的廖先生表示，從新聞得知公園開幕，故特意前來參觀、緬懷一番。他提到，以往在大磡村附近工作，經常到訪該處，對能在園內見到喬宏故居表示驚訝。

他續說，以往有觀看對方的電影，其中最喜歡的是《女人四十》。不過，他認為，公園設計未有善用地方，「好似好晒啲地方咁，可能未全部搞掂啦，啲擺設都好似唔係幾多咁。」他提議，園內的飛機庫內可加設飛機模型。

鑽石山活水公園設有多項康樂設置，如兒童遊樂場。（廖雁雄攝）

市民讚保育喬宏故居 稱有地方懷緬

另一位居民陳太以往同樣在附近工作，常到大磡村用膳，今天運動後特意來到公園參觀，笑言：「唔同晒啦依家。」她認為，公園的設計舒適，會推薦朋友到場。此外，居於九龍塘的「關師傅」稱，曾於30至40年前與喬宏打排球，對政府保育其故居表示讚賞，「比啲市民有個懷舊嘅（地方），間屋比較特別啲，依家呢個年代你唔係成日見到㗎嘛。」