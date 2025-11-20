鑽石山活水公園11.21起啟用　重置大磡村歷史建築物包括喬宏故居

康樂及文化事務署今日（20日）公布，新落成的鑽石山活水公園明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。公園原址是已拆卸的大磡村，重置多幢村內具歷史性的建築物，包括三級歷史建築的飛機庫三級歷史建築、二級歷史建築的機槍堡，以及已故影星喬宏故居等，園內並設有多項康樂設施，可供展覽、表演、文化及康樂活動等各種用途。



康文署轄下新落成的鑽石山活水公園，11月21日起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。圖示機槍堡（二級歷史建築）。（政府新聞處圖片）

康文署轄下新落成的鑽石山活水公園，11月21日起開放予公眾使用。公園設有動態及靜態的水景和富有特色的植物，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。（政府新聞處圖片）

公園重置多幢大磡村具歷史性的建築物

康文署今日公布，鑽石山活水公園明日（21日）起向市民開放，公園佔地約26.400平方米，原址是已拆卸的大磡村。公園重置多幢村內具歷史性的建築物，包括飛機庫（三級歷史建築，保留部份組件）、機槍堡（二級歷史建築）及石寓（已故影星喬宏故居），以展示及傳承鑽石山昔日歷史。

康文署轄下新落成的鑽石山活水公園，11月21日起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。圖示石寓（已故影星喬宏故居）。（政府新聞處圖片）

康文署轄下的鑽石山活水公園，11月21日起開放予公眾使用，新落成的公園佔地約26,400平方米。圖示飛機庫（三級歷史建築，保留部分組件）。（政府新聞處圖片）

公園集展覽、表演、文化及康樂活動等各種用途

康文署介紹指，新公園的氛圍休閒舒適，設有動態和靜態的水景及富有特色的植物。公園亦提供一系列康樂設施，包括文化園景大道、多用途活動室、多用途涼亭、兒童遊樂場等，可供展覽、表演、文化及康樂活動等各種用途。

市民可由港鐵鑽石山站A2出口或B出口步行前往鑽石山活水公園，或乘搭多條巴士或小巴路線到達。