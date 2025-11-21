老婦剛被判感化後再偷　官稱要判難忘的懲罰10萬元　上訴准減刑

有多次盜竊案底的七旬婦，剛因偷竊被判感化後約一個月，又到時代廣場City’super偷約900元貨品，她再到裁判法院認罪時，裁判官稱會給她最後一次機會，然而這機會卻是「痛苦和難忘」的，並判她罰款10萬、監禁半年但准緩刑3年，同時延長她早前被判的感化令3年。老婦認為刑罰太重提出上訴，高等法院暫委法官李俊認為本案情況特殊，引述報告指老婦患有偷竊癖，去年又被診斷患上阿茲海默症，認為可寛大處理，裁定她上訴得直，撤銷10萬元罰款和延長的感化令，改判她監禁1個月，緩刑亦減半至18個月。



有13個盜竊相關案底

上訴人魏琼英(譯音)，72歲。判辭指魏自1973年起，有13項與盜竊相關的定罪，曾被判1次簽保守行為、2次罰款、3次緩刑和8次感化令。她最後一項定罪紀錄為2024年7月時，被判第8次感化令。

上訴人魏琼英在銅鑼灣時代廣場City’super再度偷竊時被捕 。（資料圖片/被告不在圖中）

上訴人魏琼英到高等法院上訴，因其情況特殊，獲寛大處理，獲撤巨額罰款，亦縮短其緩刑期。(黃浩謙攝)

一個月後再犯偷竊

惟她第8次被判感化後約一個月，於去年8月23日再犯案，在銅鑼灣時代廣場City’super，把兩包蟹粉、四包蘆筍和兩包麵包放入紙袋，沒有付款便離開。她在店外被保安截停，在她的紙袋內起回該些物品，總值903.9元。

官稱會給痛苦和難忘的機會

魏再承認1項盜竊罪，原審裁判官判刑時指，會給予魏最後一次機會，但該機會是「痛苦和難以忘記的」，最終判她罰款10萬元，判囚6個月但緩刑3年。此外，原審裁判官把她原本的感化令，延長3年。

控方同意罰10萬過重

魏就判刑提出上訴，指判刑屬過分地壓毀性(unduly crushing)。魏要求縮短原本判處緩刑的監禁時間和緩刑時間。控方亦同意，在本案判罰款10萬元屬過重，並認為因應魏的精神健康狀況，認為判囚6個月但緩刑3年合適。

報告指魏屬邊緣智商人士

高院法官李俊文稱，考慮魏的處景，認為本案情況特殊，可寛大處理，又引述上訴時為魏索取的感化報告，指魏因焦慮、抑鬱症和偷竊癖，自1983年接受精神和心理治療。她於2003接受評估，結果顯示她屬邊緣智商，2024年9月更被診斷患有阿茲海默症。

對超市發生的事沒有記憶

感化官亦指，魏對於在超市內發生什麼事，沒有記憶。她被保安截停時，感到震驚。此外，魏談及她過去50年的店舖盜竊行為時，情緒激動，認為自己是家庭的負擔，對此行為感到羞恥，曾有跳樓自殺的念頭。。她冷靜下來後道歉，並承諾不再到超市。

認為魏應接受長期精神及心理治療

報告認為，魏過往多次違反感化令，認為再判感化對她的更生作用有限，因此不建議判感化令，但認為她應接受長期的精神和心理治療。

裁判法院一般最高判罰款為10萬元

裁判法院的最高刑罰一般為監禁2年和罰款10萬元。但是，當法庭同時處理兩項或以上的可公訴罪行時，裁判官可判處最高3年的刑期。就某些條例而言，單一罪行可判處監禁3年和罰款500萬元。

案件編號：HCMA495/2024