退休警超市偷近600元貨物　事敗被截棄貨而逃　認圖盜竊罰2千元

退休警涉在百佳超市圖用個人手推車偷竊近600元食品，包括急凍三文魚及去殼虎蝦等，惟離開遭職員發現，他即棄貨而逃，事後被捕，並曾一度稱是意外。案件今早在觀塘裁判法院提堂，被告承認企圖盜竊，署理主任裁判官梁嘉琪認為被告某程度屬有計劃犯案，考慮初犯及即時認罪，判他罰款2千元，並勸他不要重犯。



被告涉偷多樣食品

被告黄德明，55歲，報稱公務員，但其律師指被告已退休。他被控企圖盜竊罪，指他於2025年6月28日，在九龍秀茂坪振華道樂華商場3樓百佳，企圖偷竊兩包急凍三文魚柳、豬肉、齋燒鵝、香口珠、沙甸魚罐頭，一罐甘草欖、咖哩、蜜味金沙骨、赤小豆、泡菜、煙燻腸、三文治火腿片、急凍珍珠蠔、急凍去殼虎蝦、芝士片，合共港幣577.1元，而該物為香港百佳（香港）有限公司的財產。

被告黃德明在觀塘法院認企圖偷竊，被判罰款2千元．(資料圖片)

離店時防盜裝置發出響聲

案情指，被告當日在該超市結帳時，一手推著百佳的購物車，另一手則推着一部他個人的手推車，他為購物車付款後離開時，超市門口的防盜裝置發出響聲，職員遂上前了解，被告試圖帶走其個人手推車時，遭職員捉着手臂，被告最終掙脫成功並棄下其個人手推車逃走。職員在被告遺下的手推車內，發現涉案約十多件貨品，價值約577元。

錄影會面曾稱屬意外

警方經調查後，於7月3日拘捕被告，他警誡下保持緘默，其後在錄影會面曾稱屬意外，但之後認不誠實及盜竊。

辯方求情時透露被告已退休，他第一時間認罪，希望法庭能罰款處理，並無進一步陳詞。

案件編號：KTCC1789/2025