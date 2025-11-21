兩男訛稱有海外駕照欲騙取香港車牌　官斥會構成潛在危險　押後判

多名非華裔男子疑虛稱他們在海外有合資格的駕駛執照，要求運輸署向他們發出本地車牌，早前被廉署拘控串謀詐騙罪，其中兩人今（21日）在東區裁判法院認罪，並稱因為窮沒錢買車，從未使用其執照。裁判官屈麗雯指被告並無駕駛資格，對道路使用者構成潛在風險，把案押後至12月5日判刑，以候2人的背景報告，明言很大機會會判監。



兩名認罪被告：ONG Jomari Perfinan（航空公司休息室主管），及AHMED Waseem（送貨員）今認串謀罪訛騙罪，指他們涉於2022年5月至2023年8月期間，串謀其他人士，詐騙運輸署稱他們符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，誘使運輸署向他們發出香港正式的駕駛執照。

兩名被告：ONG Jomari Perfinan及AHMED Waseem在東區法院罪。

其中兩名未答的被告：Ibrahim Muhammad（右一）、Falaq-Sher 楊李軍（左一）。(陳曉欣攝)

兩被告在巴基斯坦均無駕駛執照

兩人承認的案情指，兩人並沒有任何由巴基斯坦所簽發的駕駛執照，並與其他人士串謀，向運輸署提交訛稱他們在巴基斯坦獲發駕駛執照及相關文件，欲透過「免試簽發香港正式駕駛執照」，申請准在香港駕駛的車牌。

Perfinan稱因窮沒錢買車

辯方求情指，Perfinan初犯，案發時正值疫情，被告胞妹剛中學畢業，他為了生計，想送外賣賺外快而犯案。被告取得駕照後不敢駕駛，亦因為窮沒買車，因此沒用過駕照駕駛。他深感後悔，求判處社會服務令等非監禁式刑罰。

Waseem亦無使用過駕照

Waseem的代表律師則指，被告判斷力差，受朋輩影響犯案，他本身有電單車駕照送外賣，取得汽車駕照後不曾使用，他深感後悔，望判社服令或緩刑。

裁判官屈麗雯指，被告雖有駕照但實無駕駛資格，對道路使用者構成潛在風險，案情嚴重，很大機會判監，下令還押被告至 12月5日判刑，待索取背景報告。

同案另6被告押後訊

同案6名被告：Ibrahim Muhammad（送貨員），Khan Usman簡智仁（送貨員），Khan Mushed（建築工人），Singh Dawinder Dip米高（店舖助理），Falaq-Sher楊季軍（送貨員）及Basmer Hatim Hassan Awadh（無業），年齡介乎21歲至47歲，同樣被控串謀詐騙罪，他們今未有未答辯，押後至明年1月及2月再訊，待索取控方文件。

案件編號：ESCC 3001-3008/2025