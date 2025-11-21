啟德地盤塌棚兩女工亡　管工與工人被控誤殺　各准30萬元保釋候訊

啟德承富里2號「澐璟」地盤於2024年2月20日，發生致命工業意外， 一幅大型棚架突然倒塌墮地。兩名女工昏迷被送院治理，同日不治。警方昨拘捕一名48歲地盤棚架男管工及一名58歲地盤棚架男工人，並控以兩項誤殺罪，案件今(21日)在觀塘裁判法院提堂。兩名被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至明年2月27日再訊，待警方進一步調查，期間兩人准以30萬元保釋。



啟德承富里「澐璟」地盤發生工業意外，有棚架倒塌，兩女工死亡。（梁偉權攝）

兩名被告分別為黎卓源(48歲，地盤管工)和方文雄(58歲，地盤工人)。控罪指，兩名被告於2024年2月20日，在九龍啟德第4C區1號新九龍內地段第6553號用地地盤內，非法殺死女子王麗蓮和女子林玉霞。

兩名被告准以30萬元保釋，其他保釋條件包括不得離港、每天到警署報到和不可接觸控方證人等。

案件編號：KTCC2229/2025