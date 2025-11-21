啟德冧棚架釀2死｜管工及工人被控誤殺　工權會：為業界響起警號

去年2月啟德承富里2號「澐璟」地盤發生致命工業意外，一幅大型棚架倒塌墮地，導致2死3傷。警方今日（21日）指將案件改列「誤殺」，拘捕一名48歲地盤棚架男管工及一名58歲地盤棚架男工人。二人已被控兩項誤殺罪，今早在觀塘裁判法院提堂。



工業傷亡權益會（工權會）回應事件指，案件為業界響起警號：意外發生，除了承建商、僱主、專業人士等需要負上相應責任外，管工及前線工人亦無可倖免。如證實因嚴重疏忽或違規導致他人死亡，相關人士也有機會需要負上刑事責任。工權會希望各層級和崗位人士都負起自己的責任，多走一步，確保工作環境安全，確保自身和他人的安全。由於案件有待排期審訊，工權會將繼續跟進。



啟德承富里一個地盤發生工業意外，有棚架倒塌，在場人員為受傷工人急救。（網上片段）

事發於2024年2月20日，當日下午4時56分警方接獲報案，指承富里一地盤內一幅大型棚架倒塌。兩名分別為68歲及54歲女工人昏迷被送往基督教聯合醫院治理，同日被證實死亡。另外1男2女工人，年齡介乎45至63歲，則清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

警方事後到現場調查



警方重案組探員檢走一個竹棚底座調查。（梁偉權攝）

警方重案組探員到地盤調查。（黃偉民攝）

勞工處修訂的《竹棚架工作安全守則》（《工作守則》）亦於2024年10月19日正式生效。《工作守則》的修訂內容主要包括加強對竹棚架的支撐、連牆器（俗稱「拉掹」）及進出口的技術要求；禁止擅自改動竹棚架包括連牆器；更詳細說明合資格人士在監督竹棚架工人進行架設、擴建、更改或拆卸竹棚時及在惡劣天氣前進行檢查的要求；以及要求進行懸空式竹棚架（俗稱飛棚）的架設、擴建、更改或拆卸工作的工人，需持有由建造業議會發出的有效「高級懸空式棚架安全訓練」證明書或「中級懸空式棚架安全訓練」證明書，才可進行指定的工作。

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定而情節嚴重者，最高可被判罰款1000萬元及監禁2年。