攝記協辦35周年回顧展　接浸大通知場地緊急維修　展出中被迫取消

香港攝影記者協會周五晚（21日）在社交媒體發文公布，由周二（18日）起在香港浸會大學視藝大樓顧明均展覽廳，展出《在場——香港攝影記者協會35周年回顧展》，但周五傍晚突然收到校方通知，因展覽廳需緊急維修，因此未能繼續借出場地。協會考慮到眾多不確定因素，展覽的規模龐大難以短期內另覓場地，因此決定取消。



協會又指，該展覽籌備歷時9個月，精選香港由上世紀80年代末至今的歷史照片，認為不能繼續舉行展覽，對行業的推廣及未來發展是一大損失。協會並對原本有意前來參觀的觀眾表示深感抱歉。



《在場——香港攝影記者協會35周年回顧展》11月18日起在香港浸會大學視藝大樓顧明均展覽廳開展。（香港攝影記者協會FB圖片）

展覽舉行第4日 校方稱因展覽廳需緊急維修未能借出場地

《在場——香港攝影記者協會35周年回顧展》本周二（18日）於香港浸會大學視藝大樓顧明均展覽廳開展。香港攝影記者協會周五（21日）晚上在社交媒體公布，傍晚獲校方通知，展覽廳需要緊急維修直至另行通知，因此未能繼續借出展覽場地供使用。

香港攝影記者協會指，由於眾多不確定因素，以及展覽規模龐大，難以短期內另覓其他場地，決定取消展覽。

香港攝影記者協會11月21日在社交媒體發文指，《在場——香港攝影記者協會35周年回顧展》取消舉行。（香港攝影記者協會FB截圖）

展覽籌備歷時9個月 精選香港上世紀80年代至今歷史照片

香港攝影記者協會又指，該展覽籌備歷時9個月，精選香港由上世紀80年代末至今各個重要時刻的歷史照片及圖片故事，認為不能透過今次展覽讓公眾了解攝影記者的發展歷史，以及展出各會員歷年的精彩作品，對行業的推廣及未來發展是一大損失，對此深感惋惜。

香港浸會大學視藝大樓的顧明均展覽廳需要緊急維修直至另行通知。（浸會大學網站圖片）

展覽中途腰斬 攝記繼續在場記錄留下香港重要歷史見證

香港攝影記者協會感謝各位前輩協助籌備展覽，讓展覽得以順利完成並展出4日，對原本有意前來參觀的觀眾表示深感抱歉。協會又指，雖然該展覽未能繼續舉行，但攝影記者仍然會繼續在場為公眾記錄，為香港留下重要的歷史見證，稍後將上載展覽部份紀錄。