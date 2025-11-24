古埃及文明大展周邊商品爆紅 缺貨法老貓公仔炒貴7成 商品一覽
撰文：洪戩昊
在香港故宮文化博物館舉辦的「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，在剛過去的因參觀人數太多，入場需排隊一小時以上。展覽大受歡迎，連帶周邊商品也遇搶購潮。現售罄的「法老貓咪毛公仔系列」商品，在拍賣平台Carousell更有人將原價298元的公仔以500元轉售。
古埃及展大受歡迎 周六一度需排超過一小時
香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」上周四（20日）起向公眾開放。展覽在周六（22日）參觀人數太多而大排長龍，有入場人士因排隊超過一小時而鼓譟，不少人要求退票。
館方當日公布3項入場措施，包括展覽即晚延長開放一小時；持當日門票訪客可以3個月內再次免費入場；翌日（即周日，23日）會延長開放至晚上8時正。
法老貓公仔售罄 有人網上炒賣
展覽大受歡迎，連帶周邊商品也遭遇搶購潮，當中以「法老貓咪毛公仔系列」商品最受歡迎。該系列商品現已售罄，團隊正補貨，將再次上架。市民可於禮品店外掃瞄QR code填妥網上預訂表格，留下聯絡方法，當到貨時會獲通知。
該系列毛公仔有兩款大小，小的作價248元，大的則作價298元。在拍賣平台Carousell已有人將大公仔以500元轉售。另外亦有人表示可交換盲盒及代購古埃及展商品。
商品由香港故宮文化博物館策劃製作，以古埃及文物為靈感進行設計，兼具教育推廣與文化傳播價值。除了地下大堂的博物館禮品店Art Express，博物館還於地下低層故宮學堂外及四樓展廳9外開設兩間全新限定店，專售展覽的主題文創精品。
▼ 周邊列表 ▼