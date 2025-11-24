古埃及文明大展周邊商品爆紅　缺貨法老貓公仔炒貴7成　商品一覽

在香港故宮文化博物館舉辦的「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，在剛過去的因參觀人數太多，入場需排隊一小時以上。展覽大受歡迎，連帶周邊商品也遇搶購潮。現售罄的「法老貓咪毛公仔系列」商品，在拍賣平台Carousell更有人將原價298元的公仔以500元轉售。



「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展館外的禮品店，訪客昨日亦需要排隊。（資料圖片/董素琛攝）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」周邊商品大賣。（香港文化故宮博物館相片）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（羅國輝攝）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」商品「法老貓咪毛公仔系列」已售罄。（香港文化故宮博物館相片）

「法老貓咪毛公仔系列」商品現已售罄，在拍賣平台Carousell有人將原價298元的公仔以500元轉售。(Carousell截圖）

古埃及展大受歡迎 周六一度需排超過一小時

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」上周四（20日）起向公眾開放。展覽在周六（22日）參觀人數太多而大排長龍，有入場人士因排隊超過一小時而鼓譟，不少人要求退票。

館方當日公布3項入場措施，包括展覽即晚延長開放一小時；持當日門票訪客可以3個月內再次免費入場；翌日（即周日，23日）會延長開放至晚上8時正。

古埃及文明大展盲盒共有6款，每款128元，款式隨機。（香港故宮文化博物館）

法老貓公仔售罄 有人網上炒賣

展覽大受歡迎，連帶周邊商品也遭遇搶購潮，當中以「法老貓咪毛公仔系列」商品最受歡迎。該系列商品現已售罄，團隊正補貨，將再次上架。市民可於禮品店外掃瞄QR code填妥網上預訂表格，留下聯絡方法，當到貨時會獲通知。

該系列毛公仔有兩款大小，小的作價248元，大的則作價298元。在拍賣平台Carousell已有人將大公仔以500元轉售。另外亦有人表示可交換盲盒及代購古埃及展商品。

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」周邊商品熱賣，包括盲盒。（香港文化故宮博物館相片）

商品由香港故宮文化博物館策劃製作，以古埃及文物為靈感進行設計，兼具教育推廣與文化傳播價值。除了地下大堂的博物館禮品店Art Express，博物館還於地下低層故宮學堂外及四樓展廳9外開設兩間全新限定店，專售展覽的主題文創精品。

▼ 周邊列表 ▼



琺琅磁鐵每個港幣98至108元。（香港故宮文化博物館）

塔沃芮特毛絨擺件，售港幣298元。（香港故宮文化博物館）

家居香薰港幣498元，衣櫃香薰港幣358元。（香港故宮文化博物館）

金屬書籤各款98元。（香港故宮文化博物館）

木乃伊襪子港幣98元。（香港故宮文化博物館）

針織斜孭袋港幣168元。（香港故宮文化博物館）

500毫升木乃伊保溫瓶，港幣268元。（香港故宮文化博物館）

針織袋附「汗滴」吊飾，港幣228元。（香港故宮文化博物館）

