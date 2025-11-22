故宮埃及展逼爆　市民失望倡限人數　博物館周日將延長至晚上8時

在香港故宮文化博物館舉辦的特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，今日（22日）因參觀人數太多，入場人士需要排隊一小時以上而鼓譟，引發不少人退票，亦出現大長龍情況。場館其後宣布即日門票已售罄，下午5時左右，仍有至少20人在排隊退票，入場亦需等候至少一小時以上。



有排隊退票的市民表示，今日未能進場有點失望，但稍後會再入場參觀，希望館方可以為每日入場人數設限，以免再有同類情況發生。西九文化區宣布，因預計周末人流較多，舉辦埃及展的博物館展廳9，明日開放時間將延長至晚上8時正，建議訪客盡量選擇上午或黃昏時段入場，以避開下午高峰期。



今日下午在故宮博物館2樓出現大批排隊人潮。(梁祖饒攝)

埃及展反應熱烈，不止入場要排隊，前往各展館都要排長龍，現場3樓至4樓便塞滿等候入展館人潮。(梁祖饒攝)

吳先生今日原本與女友入場參觀埃及展，他們下午四時左右到場排隊，由於現場人潮太多，他們排隊約1小時後，預計今天不能進場，於是決定退票。

吳先生與女友在場排隊約一小時後，預計今天不能進場，於是決定退票。(吳美松攝)

對於今天未能入場，他表示有點兒失望，認為在售票方面，故宮博物館應限制每日入場人數，或實時顯示現場人數，好讓入場人士自行判斷是否要到場排隊。

吳先生稱本身透過第三方平台購買門票，並引述職員表示，若經第三方平台購票，需先在相關應用程式上提出投訴，然後場館職員會協助他們處理，退票需時6至8星期。

埃及展反應熱烈，不止入場要排隊，前往各展館都要排長龍，現場3樓至4樓便塞滿等候入展館人潮。(梁祖饒攝)

現場所見，埃及展反應相當熱烈，不止入場要排隊，前往各展館都排長龍，現場3樓至4樓更一度塞滿等候入展館人潮。

另一位入場人士馮先生於今午3時45分左右到場，他與女友排隊一小時後亦決定退票。他表示未有職員到場維持秩序前，很多人都一窩蜂擠入展館。他說展覽分4層，每層都有不少人排隊，並需要領取籌號，他們在第二層排隊時便決定放棄。對於退票需時6至8星期，馮先生表示「個個都係咁，咁冇辦法啦」。

「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」11月20日在香港故宮文化博物館揭幕。（資料圖片／陳映蓉攝）

雖然吳先生和馮先生都選擇退票，但他們均稱稍後會再進場參觀。吳先生認為展覽剛開始，才會有很多人來，「香港人吖嘛」，相信之後便不會有太多人排隊進場。

西九文化區宣布，凡持有今日(22日)門票的訪客，可保留門票並由今天起計3個月內，再次免費入場一次。此安排同樣適用於今天使用彈性門票及會員門票的訪客。另因預計周末人流較多，博物館展廳9明日開放時間將延長至晚上8時正，建議訪客盡量選擇上午或黃昏時段入場，以避開下午高峰期。

對於今天入場安排造成的不便致歉。博物館將檢討相關安排，並加派人手協助現場秩序。另外，持有今日彈性門票人士，再訪時可先到博物館地下層詢問處登記取票，會員將收到博物館發出的入場贈券。