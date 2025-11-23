古埃及文明大展｜首4日1.6萬人入場　故宮：將檢討安排　改善體驗

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」上周四（20日）起向公眾開放。展覽踏入首個周末，兩日都出現人流高峰，展館外大排長龍。



故宮文化博物館表示，過去四天，展覽共接待了逾16,000位觀眾 ，周末人流高峰期間，現場人流管理方面也面臨一定挑戰。香港故宮感謝入場人士的理解與耐心，稱會持續檢討安排，期望帶來更完善的參觀體驗。



「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（羅國輝攝）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」的訪客11月23日中午到場，需要排隊約半小時進場，秩序良好，展館外的禮品店亦需要排隊。（董素琛攝）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（羅國輝攝）

11月23日，香港故宮文化博物館入口及門外售票處均展出告示，指「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽即日門票已售罄。（董素琛攝）

展出250件古埃及珍貴文物 全首度在香港亮相或首次在埃及境外巡展

「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」上周四（20日）在香港故宮文化博物館9號展廳揭幕，號稱香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽，展出250件珍貴文物，包括法老與諸神雕像、黃金飾物、大型成套木乃伊棺和動物木乃伊等，所有文物均首度在香港亮相，當中不少更是首次在埃及境外巡展。

不過，展覽踏入首個周末，兩日都出現人流高峰，展館外大排長龍。有入場人士昨日（22日 )表示，該館每個展館外都「打晒蛇餅」，排隊最少需時一小時以上，引來部分人不滿。館方後來開放退款，惟辦理退款的隊伍亦大長龍。

到今日(23日），故宮文化博物館早上便宣布，要停賣下午時段的門票，到下午3時半才恢復售票，有市民到場後才得知「摸門釘」。館方兩日都宣布延長晚上開放時間至8時，消化人流。

故宮文化博物館晚上表示，展覽開放的首個周末反應熱烈，過去四天，共接待了逾16,000位觀眾 ，衷心感謝入場人士對展覽的支持，又承認在周末人流高峰期間，現場人流管理方面面臨挑戰。

故宮文化博物館又指，將持續檢討安排，期望展覽運作日漸順暢，能為帶來更完善的參觀體驗。

館方公布 ,「法老貓咪毛公仔系列」商品現已售罄，團隊正全力補貨，期待盡快再次上架。顧客可於禮品店外掃瞄二維碼 (QR code) 填妥網上預訂表格，留下聯絡方法，當到貨時會獲通知。