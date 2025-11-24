港產月球軌道探測器「月閃」有望2028年前探月　填補環月觀測空白

中國航天事業邁入新階段，香港更加有望產出首顆港產月球軌道探測器。香港大學太空研究實驗室執行主任蘇萌透露，香港正以前所未有的深度和廣度參與國家重大航天任務，並將「向月球進發」，計劃在2028年前後發射港產「月閃」探測器，以觀察月球上的流星。



7月13日為農曆初四，當晚能影到月亮，因此只用手機就可以在望遠鏡裡面拍攝到月亮。

蘇萌說由於月球沒有大氣層，所以今次觀測能有助探索地月空間環境評估及未來人類月面活動安全。（資料圖片/视觉中国）

港大太空研究實驗室正籌劃2028年前後發射香港首顆月球軌道探測器

香港大學太空研究實驗室執行主任蘇萌接受媒體訪問時表示，香港正以前所未有的深度和廣度參與國家重大航天任務，並將「向月球進發」。他說實驗室正籌劃於2028年前後發射香港首顆月球軌道探測器─「月閃」，以觀察月球上的流星。

「所謂『月閃』，就是月球因微隕石撞擊產生的瞬時光學現象」。蘇萌說由於月球沒有大氣層，所以今次觀測能有助探索地月空間環境評估及未來人類月面活動安全。「未來五年將是激動人心的五年，希望我們能融入國家與世界空間科學快速的發展進程中。」

「月閃」的望遠鏡及航天器設計在香港本土開展 將與內地聯合任務

今次「月閃」 任務獲得特區政府相關經費和香港（國際）航天慈善基金會的支持，也將與內地聯合進行。其中，探測器的望遠鏡、航天器設計也在香港本土開展和製造，具體製造與測試則在內地聯合多家機構完成。

蘇萌說目前全球尚未有專門環月觀測設備，相信「月閃」 任務有望填補空白，極大提升香港在國際深空探測領域的影響力。至於運送 「月閃」前往月球軌道的火箭，蘇萌說有多間內地航天機構感興趣。港大還在深度論證利用月球背面開展甚低頻射電天文觀測，極大提升香港在國際深空探測領域的影響力。

香港深度參與國家航天 助分析月球樣品數據

蘇萌補充，繼嫦娥六號後，香港將繼續深度參與嫦娥七號、嫦娥八號、天問三號等國家重大航天工程。

在月球樣品與數據研究方面，香港團隊亦獲得國家支持。蘇萌表示，香港大學、香港理工大學等團隊已獲批嫦娥五號、六號月球「最年輕和最古老」的樣品，開展前沿科學研究，並將持續參與天問系列任務的數據解讀與深空樣品分析，為天體起源等基礎科學問題提供支撐。

同時，香港已有載荷專家入選第四批預備航天員，「十五五」期間香港將繼續為國家輸送載荷專家、科研工程師等專業人才。