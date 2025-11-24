男警涉扮健身教練騙病假　醫生問為何說謊　被告：社運不想上前線

男警涉嫌醫生聲稱當健身教練，並必須進行劇烈運動，以騙取有薪病假4.6萬元，他否認欺詐，案件今(24日)在西九龍法院開審。醫生作供時稱，被告於2019年9月第一次求診，聲稱是健身教練並需強度訓練，故才簽發110天的病假給他。後來被告向他索取醫療報告，透露他其實是警員，醫生有問為何要說謊，被告說因社會運動不想上前線，才訛稱是健身教練。



被告譚順維（32歲，警員）被控1項欺詐罪，指他於2019年10月17日，向曾文謙醫生虛稱是一名健身教練，且無法履行輕便工作，意圖騙曾醫生為其發出2019年12月13日至2020年2月4日共54日的病假證明。

承認事實指出，譚於2013年10月7日加入警隊，在2019年9月19日至2022年10月7日隸屬荃灣警區。

曾文謙醫生指被告譚順維初次到其診所時，自稱是一名健身教練，並要做強度訓練。(陳蓉攝)

曾文謙醫生供稱，他在2019年9月19日第一次為譚看診，譚自稱是健身教練。曾醫生同日為譚安排做超聲波檢查，並發出一天病假。

譚曾稱返工有很多訓練

同月24日，譚再到醫務所覆診及取報告。曾醫生稱，他有問譚的工作情況，他有問譚，健身教練是否一定需要劇烈運動，譚稱：「返工係train(訓練)得好緊要。」僱主不容許他上班但避免高強度訓練。曾指病人需要避免用力或舉重，以預防有腹痛的情況，如果只是站在旁邊指示其他人做，或不做劇烈運動，不會影響工作。

因譚稱要高強度訓練才批110天病假

曾醫生又指，譚於10月17日返診所覆診，表示活動時會痛，故他建議譚要保護傷口，8星期內不應勞動或舉重。因得悉譚的工作需要高強度訓練，不肯定會否對病人造成影響，才會簽發110天的病假。曾醫生強調，8星期的休息是劇烈運動的標準，而非病假指引。如果工作不涉及劇烈運動，病人是可以上班。

若知譚是警員或會簽輕工紙

曾醫生續指，譚其後於2022年2月17日到其診所，要求索取醫療報告，才告訴曾其實他是警員，曾說：「其實我都唔清楚今次係咪真係警察。」他續指：「我有問佢點解要呃我，佢話係因為社會運動唔想上前線。」

曾醫生回應控方提問稱，如果得知譚是紀律部隊，或會給予2-3星期的病假及簽發「輕工紙」（light duty），建議他做比較輕便的工作。

案件編號：WKCC2052/2025