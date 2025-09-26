男警涉訛稱健身教練取醫生紙騙病假54天 案11.24開審
撰文：陳曉欣
出版：更新：
男警看醫生時涉自稱任職健身教練，無法進行輕便工作，藉以騙取54日病假。男警今（26日）於西九龍裁判法院否認1項欺詐罪，案件排期在11月24日開審，料審訊2天。
被告譚順維（32歲，警員）被控一項欺詐罪，指他於2019年10月17日，在香港透過欺騙手段，向曾文謙醫生虛稱是一名健身教練，且無法履行輕便工作（light duty），意圖詐騙曾醫生為其發出2019年12月13日至2020年2月4日共54日的病假證明，令譚獲益或導致香港警務處或香港特區政府蒙受損失或有重大損失風險。
案件編號：WKCC 2052/2025
男警涉呃病假54天 疑自稱健身教練無法履行輕便工作 准1萬保釋32歲男警涉虛報職業騙54天有薪病假 被停職控欺詐周三提堂退休警超市偷近600元貨物 事敗被截棄貨而逃 認圖盜竊罰2千元總督察何兆東與妻涉貪案 何擬承認接受利益等4罪 案明年5月答辯男警騙「遮仔會」貸款5.7萬 曾稱無心之失 終認明知故犯判社服男警涉訛稱事主不追究結10案 巴籍證人大皇稱從無表示不追究轉職地盤工的前男警 為電騙集團向老婦取5萬 未收酬勞兼囚28月