西九故宮古埃及文明展周邊文創爆紅　有人花1500元買10個公仔盲盒

在香港故宮文化博物館舉辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，在剛過去的周末因參觀人數太多，入場需排隊一小時以上。展覽大受歡迎，連帶周邊商品也現搶購潮。即使今日 ( 24日）不是周末，博物館2樓商店依舊人頭湧湧，大部分人均是購買盲盒。



有市民因喜愛古埃及文明而到場看展覽，看畢展覽後到博物館商店購買周邊。她一併替朋友購買下，花費超過1,500元，買近10個公仔盲盒。她認為今次展覽的周邊特別受歡迎的其中一個原因，是因為商品貼合潮流，例如推出時興的盲盒。



掃瞄QR code預訂「法老貓咪毛公仔系列」下午一度暫停

即使今日不是周末，博物館2樓商店依舊人頭湧湧。大部分人均是購買盲盒，而觀眾本可於禮品店外掃瞄QR code填妥網上表格，預訂最受歡迎、已售罄的「法老貓咪毛公仔系列」，下午亦一度因預訂太多而暫停，職員稱今日內有機會恢復預訂。

其中一位滿載而歸的是林小姐，她花了超過1,500元買了近十個公仔盲盒，另外亦有由埃及引入的一隻藍色貓雕塑和木乃伊圖案襪。她因喜愛古埃及文明而到場看展覽，看畢展覽後順理成章到博物館商店購買周邊。她的朋友同樣對古埃及文明感興趣，之後也會看展覽，但擔心商品太搶手而請她幫忙，所以便買了這麼多。她認為今次展覽的周邊特別受歡迎的其中一個原因是因為商品貼合潮流，例如推出了時興的盲盒。

有一系列的商品標榜由埃及引入，每件均配有埃及旅遊和文物部開立的官方認證證書。除了林小姐購買的藍色貓雕塑外，還有金色及黑色的版本。當中最矚目的是一個法老王頭像，定價4,040元。

同樣購買盲盒的還有郭小姐，她笑言十分滿意產品，因為一打開便是她想要的法老王。她認為將古老人物卡通化十分特別，而每一隻公仔也有其含義，例如代表家庭等，倍添意義。除了盲盒外，她亦有興趣購買法老貓咪毛公仔，但可惜已售罄，她亦不打算「食炒價」。

不過亦非所有人也對商品感興趣。王先生和鄺小姐對古埃及文明感興趣，很早便已預訂了今日的門票。看展覽前，他們先到地下的商店逛逛，但並沒有購買任何東西。他們認為商品也是「正常嘢」，未能引起購買意欲：「可能我哋唔鍾意收藏呢啲嘢。」