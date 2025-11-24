故宮之友｜古埃及文明大展帶動成熱搜　禮遇、收費及申請連結總覽

在香港故宮文化博物館舉辦的「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，在剛過去周末大受歡迎，入場排長龍、周邊產品大賣。香港故宮文化博物館早前介紹加入「香港故宮之友」盡享「古埃及文明大展」 限定禮遇，展覽大熱，帶動故宮之友成為熱搜。憑「香港故宮之友」會籍即可參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」特別展覽，故宮之友相關禮遇及會籍收費一文看清。



「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」上周六（22日）訪客多，中午後需要排隊約半小時進場。（資料圖片/董素琛攝）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（資料圖片/羅國輝攝）

故宮之友/「香港故宮之友」在古埃及文明大展有什麼禮遇？

．2025年11月3日至11月30日期間成功加入或續會的會員亦會獲邀參加2025年12月14日的會員參觀時段

．特別版毛絨掛飾一個：掛飾是可愛法老戴黑貓面具造型，專為會員設計，不會在其他平台公開發售

．每月會員參觀時段：從2025年11月起，會員參觀時段將增至每月一次，會員可於博物館非公眾開放時間，在定點導賞員講解下細賞精美瑰寶

．餐飲及購物優惠

故宮之友會籍收費幾多？

．「香港故宮之友」- 個人

$600 單人 | $1,000 雙人會籍

．「香港故宮之友」- 長者

$300 | 60歲或以上

．「香港故宮之友」- 家庭

$1,200 | 包括兩位成人及一位小童（7-11歲）或全日制學生，可額外加入其他家庭成員。

．「香港故宮之友」- 青年

$300 | 7-11歲或全日制學生

．續購會籍

可隨時於會籍年度內會籍辦理續會（購買會籍之首日除外）

故宮之友會籍在哪申請？

香港故宮文化博物館會員

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（資料圖片/羅國輝攝）

埃及展反應熱烈，在上周六（22日），不止入場要排隊，前往各展館都要排長龍，現場3樓至4樓便塞滿等候入展館人潮。(資料圖片/梁祖饒攝)

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（羅國輝攝）

古埃及文明大展有什麼展品？圖坦卡門在埃及唯一巨型石像

「古埃及文明大展」匯集來自7間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳奇法老圖坦卡門在埃及的唯一巨型石像，其質素和稀有性皆可媲美近日開幕的大埃及博物館藏品。這次是香港首度直接從埃及的博物館借展珍貴文物的大型展覽，展出的所有古埃及文物，均由埃及最高文物委員會獨家擁有，當中不少更是首度於境外巡展。

古埃及文明大展門票幾多錢？

「古埃及文明大展」特別展覽的成人門票為港幣190元，特惠門票†為港幣95元，上述門票均包含於同日參觀博物館專題展覽（展廳1至7）。全館通行門票的成人門票為港幣230元，特惠門票為港幣115元，訪客可憑票參觀專題展覽（展廳1至7）及特別展覽（展廳8及9）。公眾可經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、網上購票平台Cityline，以及博物館的票務夥伴的網上平台購買門票。