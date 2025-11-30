單車節2025｜11.30舉行　逾6000名額周六起報名　首設世界大學盃

由旅發局主辦的香港單車節將於11月30日舉行，逾6,000個名額明早（13日）10時起在網上接受公眾報名。今屆非競賽項目分為50公里及32公里兩個組別，分別穿梭「四隧三橋」及「兩隧兩橋」，其中32公里組別首設「世界大學盃」，全球大學生單車手都可參加；至於環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）將採用新路線。局方表示所有參與者須接受評核單車技術，僅兩類人可獲豁免。



此外，今屆單車節將於西九文化區設嘉年華，加入運動攤位及表演節目，包括啦啦隊表演、單車雜技表演、星級單車手分享會等，適合一家大小參與。旅發局主席林建岳期望香港單車節未來擴展至大灣區，共同打造大灣區國際盛事旅遊品牌。



▼香港單車節2025各組別路線圖▼



今屆香港單車節將於11月30日舉行，提供6,000個名額，先到先得，明早10時起至9月20日開放接受登記（按此）。非競賽項目分為50公里及32公里兩個組別，適合16至70歲人士參與，分別穿梭「四隧三橋」及「兩隧兩橋」，即長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋及汀九橋等。其中32公里組別首次增設「世界大學盃」，邀請香港、內地及海外大學生單車手參加。

參與者須評核單車技術 僅兩類人獲豁免

上述兩個組別的參與者必須到九龍鑽石山蒲崗村道公園單車園地，評核單車技術，時間為9月27至28日或10月11至12日。若參加者曾完成2022至2024年單車節相關項目、2024至2025年中國香港單車總會或國際單車聯盟公路賽事，可獲得豁免。

環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽採用新路線 途經多個着名地標

至於環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）將採用新路線，有別於以往的尖沙咀繞圈，男子組30公里賽道將途徑「兩隧兩橋」，終點為佐敦道天橋；女子組全長8公里途經本港多個着名地標，包括前九廣鐵路鐘樓、香港太空館、ICC環球貿易廣場等。

旅發局主席林建岳︰冀單車節未來擴展至大灣區

旅發局主席林建岳表示，香港國際體育盛事浪接浪，彰顯香港在國際體壇上日益重要的角色，印證了香港「運動加旅遊」的獨特魅力。他期望香港單車節未來擴展至大灣區，共同打造大灣區國際盛事旅遊品牌。

「家庭單車樂」及「總裁慈善及名人單車遊」將首度同場沿西九文化區海濱新路線舉行。

西九文化區設單車嘉年華 提供多項表演節目

新鴻基地產執行董事郭基煇指，今屆將於西九文化區設單車嘉年華，屆時加入運動攤位及表演節目（即啦啦隊表演、單車雜技表演、星級單車手分享會等），適合一家大小參與。此外，總裁慈善及名人單車遊及家庭單車樂活動的善款，將全數撥捐至香港公益金。