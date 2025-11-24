警員涉騙病假　被告稱怕被醫護針對未提真正職業　熱愛工作無呃錢

男警員涉向醫生虛報是健身教練騙病假以獲4.6萬薪酬案，男警今午（24日）出庭自辯，他指2019年因小腸氣看醫生，由於當時正值社會運動，他不清楚所看醫生的政治取態，怕透露是警察會遭醫護起底或針對，故醫生問及其職業時，他順口稱是健身教練。至2022年他向醫生索取報告時，才知病假日數與工種掛鈎。警員強調他熱愛警察工作，亦非怯懦之人，做警察並非為「呃錢」。



被告譚順維（32歲，警員）被控1項欺詐罪，指他於2019年10月17日，向曾文謙醫生虛稱是健身教練，無法履行輕便工作，令曾開出110天病假。

被告譚順維稱，2019年社運期間，怕遭醫護針對，故看病時未透露真實職業，亦不知其病假日數與其工種掛鈎。(陳蓉攝)

曾文謙醫生指被告譚順維初次到其診所時，自稱是一名健身教練，並要做強度訓練。(陳蓉攝)

怕遭醫護針對未提是警察

譚自辯時稱，他於2013年加入警隊，中七學歷，曾任2個月的刑事偵緝警員，但之後覺得不合適，故調回任職軍裝。在2019年9月初，他左下腹不適，家人建議他找曾文謙醫生求診，診所護士要求他填寫登記表格。譚稱，因2019年有社運，很多人針對警察，有新聞講有醫護會針對警察作起底等行為，故他當時「唔夠膽」填寫職業一欄。

不清楚醫生政治取向順口稱當健身教練

譚稱，曾醫生有問過他：「你都幾大隻，你做咩職業？」他當時很害怕，因為無想過見醫生要透露職業，又不清楚醫生的政治取向，故他「順口講係健身教練」。同年9月24日，他確診左下腹小腸氣，醫生同時為他批出15天病假，至手術當天。在進行手術後，醫生再為他簽發9天病假。

醫生稱110天病假足夠完全康復

譚於10月17日覆診時，向醫生表示傷口很痛，醫生認為其傷口表面正常，著他休息及吃藥，然後批出8星期病假。譚稱，醫生當時告知他，110天足夠他完全康復，著他無需再覆診。

參加特警訓練要交小腸氣的醫療報告

在2022年2月10日，當時他正參加特警訓練，收到上級的電話要求提交小腸氣的報告。他於同年2月17日，再到曾醫生的診所要求索取報告，並透露其真正職業為警員。

譚稱，曾醫生有問他：「點解唔一早講？」他表示因2019年有社運，又不清楚醫生的政府取態，所以「唔敢講係警察」，惟醫生表示，之所以會批出110天的病假，是建基於譚是健身教練，工作涉及劇烈運動。

上司曾指其病假不涉刑事及紀律問題

譚稱，他當時才得知原來健身教練職業與病假日數掛鉤，並即時通知上級。上級當時表示沒有問題。在2023年6月8日，他會見李指揮官時，李亦交代他病假已證實不涉刑事及紀律問題，他有要求索取副本，不過被拒，所以他把有關事件寫在警員記事本並拍照作記錄。

辯方引述譚與上級的訊息記錄，譚當時有問醫療報告上提及他是教練會否有問題，上級回覆指：「明白，當時環境應該易理解。」

未敢向兒子稱是警察

譚稱2019年社運期間，很多人針對警察。譚其後一度哽咽，當年有人針對警員及家人起底，甚至有滋擾及無名借貸，又有老師帶頭欺凌警察子女。他甚至要向就讀幼稚園的兒子謊稱不是警員以保護他。

譚的雙親已向曾醫生求診多年

陳官問譚，其父母亦曾向曾醫生求診，譚表示雙親已向曾求診幾年。陳官問，父母一定是覺得醫生好才會推薦，為何譚覺得醫生會針對他。譚稱，因為當時不清楚醫生的政治立場。陳官續問，若然醫生立場與警方相反，會對其病情有甚麼影響？譚解釋指，擔心醫生會起底，故未有提及他是警察。

強調熱愛警察工作無呃錢

譚強調，他熱愛警察工作，曾投考機場特警稱：「我唔係咁怯懦。」他又指，在2023年，他在休班時手無寸鐵地制服了盜竊的南亞犯人，從未因此索取任何一分的津貼，強調：「我做警察唔係為左呃錢。」

案件編號：WKCC2052/2025