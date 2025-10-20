沙田衝突被打　男警常發惡夢被調文職　失加班費等向示威者索44萬

曾於2019年7月14日到沙田新城市廣場處理衝突的一名男警，聲稱當日曾遭示威者用雨傘毆打，事後經常發惡夢，想起被毆打的情況，兒子又被欺凌而要轉學，他最後要看精神科並轉至文職工作，配槍及政府車牌亦被收回，因而痛失加班費逾17萬元。他因而向曾參與當天暴動並被判囚的兩名示威者追討損失約44萬，案件今(20日)在區域法院開審。



兩名被告缺席聆訊

原告郭兆恒，被告梁柏添及龔志遠，兩被告在2020年被判囚4年，兩人均缺席聆訊。入稟狀指，原告和其他同僚於2019年7月14日到沙田新城市廣場第一期三樓，恢復秩序。被告在內的示威者拳打和腳踢原告。

2019年7月14日晚，沙田新城市廣場發生警民衝突，有警員遭示威者毆打（蔡正邦攝）

新城市廣場爆衝突，警方期後有施放胡椒噴霧。(李澤彤攝)

大批警員到新城市廣場驅散，爆發警民大混戰。(李澤彤攝)

新城市廣場中庭地面留下雨傘及血跡。（盧翊銘攝）

惟同日晚上，新城市廣場內已佈滿血跡。（徐嘉蒓攝）

有警員受傷倒地。（盧翊銘攝）

梁已敗訴龔願承認責任

法官羅麗萍透露，早前已判梁敗訴，而龔存檔在抗辯書表示願意承認責任，大致上沒有質疑原告的申索。羅官批評原告的代表大律師孫子恒指他呈交的開案陳詞長達40多頁，惟內容重複，有18頁是一字不漏地抄錄醫療報告。

無法任前線崗位失加班費17.4萬

孫作開案陳詞指，原告郭兆恒(下稱：郭)被襲導致有擦傷和瘀傷，出院後患上創傷後壓力症，要持續會見警隊臨床心理學家。郭在2022年8月出現精神問題、頭痛失眠和有自殺念頭而入院，其後轉職機場負責文書工作，情況穩定。孫指，郭因事件請了42天病假，復工後6個月無法擔任前線崗位，損失原有的加班費約17.4萬元，痛楚、痛苦及喪失生活樂趣的損失賠償約27萬元，及約醫藥費1萬元。

指每小時有加班費208元

郭其後出庭作供，指按他月薪計算比例，他每小時加班時薪有208元。羅官關注如何得出208元時薪，惟郭指是庫房的計算方法，他未能提供資料。

2020年1月起沒有加班費

郭指，他在2020年1月原本駐守的新界南重案組，轉到葵青警區刑事調查隊工作，上級擔心他未能適應，安排較「輕擎」的工作給他，他由那時開始沒有加班費。及至2022年8月，郭感到自己「精神上有啲唔正常」，他到醫院求醫並留院一天，須定期服藥，他亦因此被上司收回配槍及政府車牌。郭稱，其精神狀況至今仍受困擾，又說：「好多時回想起當日嘅事，畀人咁樣毆打。」他又經常發夢，感到不開心。

郭確認其陳述書指，在事發後其讀中二的兒子在校內被欺凌而要轉校。

案件編號：DCPI 1540/2022