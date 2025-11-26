宏福苑五級火｜街坊形容火勢蔓延速度快　有居民稱沒聽到火警鐘聲

大埔宏福苑大火晚上升至五級，先是宏昌閣外牆棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇，暫時造成4死3傷，包括一名消防員殉職。區內多個地點開放為臨時庇護中心，其中在中華基督教會馮梁結紀念中學，目測有逾100人暫避，有人表現激動。



居於宏建閣的林先生表示，約下午3時許突然聞到煙味及聽到竹棚爆開的聲音，打開門後看到濃煙，於是馬上落樓疏散，但稱沒有聽到警鐘聲。他形容住了40多年「未試過火燭」，坦言感到擔心，今晚可能到親戚屋企暫住。



宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（林振華攝）

今日（26日）下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，大火蔓延到宏泰閣及宏新閣等樓宇，火勢更蔓延至部分單位內部。截至下午6時許，火警已造成4死3傷，包括一名消防員殉職、有兩名傷者情況危殆。

社區會堂將通宵開放 旅遊巴分批疏散居民

區內多個地點開放為臨時庇護中心，其中在中華基督教會馮梁結紀念中學，目測有逾100人疏散到此暫避，當中不少是宏福苑街坊，有人表現激動。現場關愛隊人員稱，區內部份社區會堂將通宵開放作臨時庇護中心予居民「過夜」，並將有旅遊巴分批接送。

起火宏昌閣相隔兩座樓宇居民形容火勢蔓延得快

在馮梁結紀念中學暫避、居於宏建閣30樓的林先生表示，約下午3時許突然聞到煙味及聽到竹棚爆開的聲音，打開門後看到濃煙，於是馬上落樓疏散，但稱沒有到警鐘聲。他指，其居住的大廈與首先起火的宏昌閣相隔兩座樓宇，火勢蔓延得快，相隔20分鐘後便蔓延至其他大廈。

他形容住了40多年「未試過火燭」，坦言感到擔心，除了銀包和手機，其他甚麼都沒帶。他稱希望只是燒到窗邊的棚架，「屋企無事」，今晚可能到親戚屋企暫住。他又指，屋苑大維修自兩年前開始，料2026年4至5月完工。

大埔民政事務處今日表示，已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站。