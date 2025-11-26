大埔宏福苑火災｜中環華懋大廈上月棚架三級火　4傷1人一度危殆

大埔宏福苑棚架火警升至五級，蔓延其他樓宇，多人求救，至少2人嚴重燒傷，觸目驚心。涉及大廈外棚架的大火上月也曾發生，中環華懋大廈上月18日發生的棚架三級火畫面，至今仍歷歷在目



當日下午，火勢沿外牆竹棚迅速蔓延，連對岸西九文化區都見到中環方向冒出大量濃煙。事件中3男1女吸入濃煙不適，年齡23至65歲，全部清醒送院，其中兩男昨晚留醫深切治療部。由於火勢猛烈，消防出動4條喉及4隊煙帽隊灌救，約5小時後於晚上9時許大致撲滅。消防已成立火警調查隊調查起火及火勢迅速蔓延原因



火警後，消防走出外牆調查。（鄭嘉惠攝）

▼ 中環華懋大廈三級火 ▼



中環華懋大廈昨日（18日）發生棚架大火。（讀者提供）

消防處昨晚交代詳情時指，火勢蔓延迅速，消防接報後4分鐘到場時，發現整幅棚架已陷火海，火舌波及毗鄰大廈，地面一輛貨車及一個環保斗亦受波及，但大廈內部未受嚴重影響。消防在到場後8分鐘後升為三級火。184名消防及救護人員被派遣至現場，出動兩鋼梯水塔射水降溫，並以無人機在外圍監測。晚上9時13分，火警大致撲滅。

火警中，3男1女送院，其中一人頭部受傷及吸入濃煙，情況較嚴重，全部人獲救時清醒。消防處已成立專責小組調查起火原因及蔓延迅速原因。

中環華懋大廈昨日（18日）發生棚架三級火，冒出大量濃煙。（何夏怡攝）

一名男子由救護車送院。

昨午5時許，再多一人獲救出。（王譯揚攝）