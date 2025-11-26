宏福苑五級火｜CSL大埔門市延長營業至晚11時　免費外借「尿袋」

大埔宏福苑五級火受影響居民眾多，香港電訊（HKT）傍晚公布，CSL大埔門市今日延長服務至晚上11時，受火災影響的CSL客戶可到店求助，將獲免費外借行動電源等服務。



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海，消防持續射水撲火。（羅日昇攝）

CSL大埔門市延長服務至晚上11時提供三項服務

宏福苑宏昌閣今日（26日）發生五級大火，香港電訊（HKT）傍晚公布，心繫住在區內的居民、受影響的家庭及一眾前線消防同救援人員，CSL大埔門市（大埔超級城A區14-15號）今日延長服務至晚上11時，受火災影響的CSL客戶可到店求助，將獲提供以下服務︰

1. 免費外借ChargeSpot行動電源的服務，相關客戶也可在門市免費充電，以便隨時與親友保持聯繫；



2. 為受影響的1O1O、CSL及Club Sim客戶，額外免費提供本地流動數據，以便緊貼最新消息及與外界溝通



3. 免費提供CSL x 網上行5G私家寬頻服務，免拉線即插即用。



大埔超級城的CSL門市地址為大埔超級城A區14-15號。（OpenRice圖片）

香港電訊客戶可致電24小時客戶服務熱線

此外，受影響的香港電訊客戶，如有需要，可到CSL大埔門市及致電24小時客戶服務熱線，期望受影響客戶能與親友保持聯繫，彼此支持，並記得要時刻注意安全。

CSL︰25123123

1O1O︰28881010

網上行及HKT家居電話︰1000

Now TV︰1833888

