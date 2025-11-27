宏福苑大火｜災民嘆沒料火勢蔓延如此猛 竹棚護網10號波後曾更換
大埔宏福苑11月26日發生五級火，傷亡枕藉。火勢今日（27日）逐漸受控，消防料搜救行動會持續至黃昏。居民鄧先生今早在電台節目指，他住在率先起火的宏昌閣，收到消息時並不在家，本以為灑水便可救熄，豈料火勢不久後蔓延，最終釀成五級火。他又說，街坊昨日整晚都在報平安及通報失去聯絡的情況，現時最擔心的是搜救工作。
鄧先生在商台節目《在晴朗的一天出發》說，他住在宏昌閣，是最先起火的大廈，火勢由下層開始燃燒。他收到消息時正在上班，本以為灑水便可救熄，但後來火災已升級成五級火，他認為回去亦「冇咩可以做到」，因此留在公司，相信可接收到更全面資訊。
及後至下午5時，有街坊呼籲到社區中心等通報住戶情況，鄧先生便返回大埔，到現場時很多街坊都在觀察火勢，亦發現沒什麼可能做到。
鄧先生預計無法回到家中，因此開始張羅食物、衣物等，亦為小朋友購買上學用品，如校服等。至於有居民指有地盤工人在棚架上吸煙，鄧先生指他沒有目擊過，但過去曾有居民反映，亦拍攝了工人吸煙的影片，他自己亦不時聞到煙味，因此相信會有人吸煙。
他亦提到，兩個月前的颱風曾將棚架防護網吹走，其後換上了新網，換網後未有留意新網用的物料是否合規。鄧先生續說，當前最關心的仍是搜救工作，昨日整晚街坊都在亞報平安和通報失聯人士，大家依然在努力尋找自己的家人。
