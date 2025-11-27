宏福苑大火｜澳門霍英東基金會捐3千萬　支援緊急救援及災後重建

大埔居屋屋苑宏福苑（26日）發生五級大火，奪去多條人命，數千居民無家可歸，需要支援。不少商界團體捐款援助，澳門霍英東基金會、香港霍英東基金會及霍英東集團表示，捐贈3000萬港元，用於緊急救援及災後重建工作，全力支援宏福苑居民重建家園。



大埔宏福苑五級火翌日（11月27日），廣福邨社區中心開放予失聯者家屬，憑照片認失聯家人。（鄭子峰攝）

澳門霍英東基金會、香港霍英東基金會及霍英東集團表示，為協助受災居民渡過難關，將捐贈3000萬港元，用於緊急救援及災後重建工作，全力支援宏福苑居民重建家園。

恒基兆業地產集團表示，為緊急支援大埔宏福苑火災受影響人士，李兆基基金將捐款3,000萬港元，用於緊急救援及過渡安置。

另外，李嘉誠基金會創辦人李嘉誠早前表示，對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，基金會即時撥出3,000萬元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。

基金會將繼續與社群並肩同行，除了3,000萬緊急援助外，將撥出額外5,000萬元的後續支援計劃，助力社區重建復元。