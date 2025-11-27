宏福苑大火｜李家超：已安排巡查全港大型維修棚架及建築物料安全

大埔宏福苑昨日（26日）起發生五級火，至今造成最少44人死亡。行政長官李家超今早（27日）召開跨部門會議，聽取全體司局長匯報跟進工作及最新進展。他表示，會為死傷者家庭、受影響居民提供協助。另外已安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。多名政府官員將社交平台專業的頭像及背景轉為黑白色。



大埔宏福苑五級火翌日（27日），消防料救援行動會持續至黃昏。（鄭子峰攝）

提供援助包括臨時住宿、社工、財政支援

李家超在社交平台表示，政府將繼續全力撲滅火災、救援被困居民及治理傷者，同時全力展開善後支援，為死者家屬、傷者及受影響居民提供援助。他指會為受影響家庭提供臨時住宿，已安排社工為各個受影響家庭及有需要人士提供支援，會盡快安排提供財政援助，跟進相關善後安排。

殉職消防員何偉豪。（消防處提供圖片）

消防員殉職 李家超：巨大損失 會提供一切所需協助

李家超向不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員致謝，稱有消防員不幸殉職是巨大損失，將全力支援因公殉職同事的家人，以及受傷同事和他們的家人，並提供一切所需協助。

李家超昨日啟動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處的匯報，並指示部門全力做好滅火救援救治工作。（李家超facebook）

香港經歷集體傷痛 李家超相信可攜手渡過難關

李家超形容今次火災讓大家體會到生命無常，並表示香港經歷「集體傷痛」，在艱難時刻須堅強面對、共渡時艱。他指出，政府將竭盡所能提供支援和協助，社會各界亦展示無私的互助精神，無論是義載接送還是捐贈，處處彰顯人性的光輝。他表示，政府會與所有香港人團結一致，眾志成城，深信必定能夠攜手渡過難關。