宏福苑五級火｜火炭穗禾苑棚網被指不符防火標準　居民憂災難重演

大埔宏福苑五級火造成至少55死，警方周四（27日）拘捕兩名涉事工程公司董事及一名工程顧問，懷疑大廈棚網等物料未合防火標準。



正進行翻新大維修的沙田火炭穗禾苑，被指棚網未合防火標準，有居民均表示擔心火災重演在自己屋苑，並指部份大廈十分貼近，擔憂連環火災，只能自己多加留神並警惕。有居民稱法團及承建商早上有巡查屋苑，會開大會商討事件。



大埔宏福苑11月26日發生五級火，造成至少55人死亡，仍有多人失去聯絡。（梁鵬威攝）

穗禾苑正進行翻新大維修，有聲音指棚網未合防火標準。（資料圖片）

正進行翻新大維修工程約兩年的沙田穗禾苑，網上同樣質疑棚網物料未符防火標準。獨居穗禾苑E座一單位的崔先生表示，看完宏福苑大火新聞後當然會擔心，若真的阻燃棚網可燃燒，法團應跟進並公布相關的檢測報告，讓居民放心。

獨居穗禾苑E座一單位的崔先生表示，看完宏福苑大火新聞後感到擔心，但相信法團會跟進相關事宜。（梁祖饒攝）

住在F座的曾太表示，昨晚見到宏福苑大火的報道十分擔心，穗禾苑部份大廈十分貼近，會擔心像宏福苑一樣發生慘劇，現時她會特別留神及警惕，有懷疑時便開門查看有否火災等情況。

住在F座的曾太表示，昨晚見到宏福苑大火的報道十分擔心，穗禾苑部份大廈十分貼近，會擔心像宏福苑一樣發生慘劇。（梁祖饒攝）

曾太續引述屋苑群組稱，維修承辦商富林今早有派人巡查屋苑。她表示有聽聞棚網懷疑未符標準，法團及承建商當時曾提供棚網檢測報告，但都仍會有所擔心。曾太續指今晚法團會舉辦大會，或會提及大維修情況，希望法團可持續監測承辦商大維修的狀況。