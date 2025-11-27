宏福苑五級火｜社區會堂設辨認處 家屬輪候認出親人罹難激動嚎哭
撰文：吳美松 陳萃屏
更新：
大埔宏福苑周三（26日）發生五級奪命火，至少55人死亡，仍有多人失去聯絡。今午（27日）3時，警方開放廣福邨社區會堂，讓家屬入內憑照片辨認失聯家人。
五級火至今已造成至少55人死亡，仍有多人失去聯絡，不少居民都在現場嘗試找回家人，亦有不少市民協助朋友尋親。
警方今午3時開放廣福邨社區會堂，讓家屬入內憑照片辨認失聯家人。家屬需帶齊身份證明文件登記，社區會堂將開放至今晚10時。
有不願上鏡的家屬透露，進入社區會堂後，職員會提供兩至三張照片供辨認身份，為救援人員在單位內找到被困人士時的半身照。現場不時有家屬完成辨認手續出來後，一時難抵哀傷，抱着同行親人激動嚎哭，氣氛淒慘。
家屬周小姐的父母居住在第一幢起火的大廈宏昌閣中層單位，她在認相後確認，母親在火災中罹難。
周小姐說，數十人進入會堂後做手續，向職員報住單位後，職員會提供照片認人，協助辨認失蹤家屬。她憑照片認出母親離世。她說，她最需要的是真相，希望知道是次大火的原因：「去查查發生什麼事，為何會發生大火？」
