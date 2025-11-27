宏福苑五級火丨香港電訊支援居民　免費提供電話卡及外借充電器等

為協助大埔宏褔苑受火災影響的居民，大批熱心市民持續捐助物資，多家企業也宣布支援及捐助。其中，香港電訊周四（27日）宣布提供多項支援，以助受影響人士盡快度過困境。其中包括於大埔門市為宏褔苑居民提供3000張50GB數據電話卡，以及提供手提電話。



+ 1

豁免1O1O、csl、網上行等收費

此外，香港電訊表示，為宏褔苑之1O1O及csl客戶提供兩個月無限本地數據及豁免兩個月服務收費，同時豁免宏褔苑之網上行﹑HKT 家居電話及Now TV客戶之服務收費，直至另行通知。

大埔門市會由即日起至11月30日，全日24小時開放，於店內提供：

-免費充電及固網電話服務，及免費外借充電器﹑行動電源及充電線；

-免費外借5G 寬頻路由器，為有需要居民即時提供網絡服務。