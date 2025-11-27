宏福苑五級火｜災場運送物資15小時　義工：聽日返工都要留守最後

大埔宏福苑五級火造成嚴重人員傷亡，本港不少志願團體都到場幫忙。其中扶療志願救援隊一級隊員何家瑩昨夜11時下班後，便到災場負責運送物資至今，即長達15小時，中途只離開兩小時返回元朗的住所餵貓。她透露災場的醫療用品不足，有心人可捐贈相關物資。



她又說：「聽日要返工都好啦，但都可能做到最後先走囉。雖然我有時工作唔定，可能凌晨開工，但我都願意完咗再嚟囉。因為呢個都係對香港嘅一份愛。」



扶療志願救援隊一級隊員何家瑩昨夜（26日）11時下班後，便到災場義務工作至今，長達15小時。（歐陽德浩攝）

災場醫療用品不足 有心可捐款

扶療志願救援隊一級隊員何家瑩昨夜11時下班後，便到災場義務工作至今，即長達15小時，主要負責運送物資到災場及統計物資數量。她透露目前食物、衣物及日常用品數量充足，但較早前曾聽說災場的醫療用品不足，因此有心人可捐贈相關物資。

何家瑩又指，運送物資往災區期間，雖然無法進入災場中心，但觀察到大部份消防員身穿全副武裝努力救火，部份則在力竭休息。她說：「見到佢哋都唔知幾點放飯，其實裡面都好辛苦。」

+ 1

明日繼續到災場提供協助：都係對香港嘅一份愛

何家瑩為了義務工作，今日已向公司請假，中途只返回元朗的住所餵貓，來回花費兩小時，因此她為了無後顧之憂，已將愛貓交託予親友照顧。

那麼今日考慮何時休息？她說：「總之做幾多就幾多，我亦都冇計過時間做到幾長，但應該做到今晚十二點、一點都唔定，但聽日要返工都好啦，但都可能做到最後先走囉。雖然我有時工作唔定，可能凌晨開工，但我都願意完咗再嚟囉。因為呢個都係對香港嘅一份愛。」

翻查資料，扶療救援隊於2014年9月28成立，宗旨是救急扶危及服務大眾，為有需要的人士提供前線輔助救援、後勤工作及陪診服務，以發揮救急扶危服務大眾的精神。