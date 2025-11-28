宏福苑火災｜嘆申補助位置分散　居民連日周圍奔波　冀能集中處理

大埔宏福苑五級大火，奪去多人家園。火災第三日，大埔東昌街的庇護中心，仍有大批災民暫住和登記政府補助金。



災民梁先生指，政府和各機構供災民申請補助金的地方分散，要連日奔波多處，辦理申請手續，希望申請途徑可以更集中。他居於宏福苑40多年，當年一手買入單位，談及家園遭燒毀，他不禁眼泛淚光，只盼屋苑盡快解封，看看「燒剩幾多家當」。



大埔宏福苑11月26日發生五級火，周五（11月28日）有大批災民暫住東昌街的庇護中心，登記政府補助金。（李穎霖攝）

用作臨時庇護中心的大埔東昌街社區超東昌街體育館，周五仍有大批災民暫住及申請政府補助金。

宏道閣居民梁先生和梁太，中午到大埔東昌街社區會堂申請政府的一萬元補助金。梁先生指，得知政府和不同機構都有向災民發放補助，但處理申請的地方分散，災後兩日因此到不同地方奔波，對此略感不滿，希望申請途徑可更集中。

另外，他指，現時只完成登記手續，要完成核實身份、發放金錢，相信都要一定時間。

宏道閣居民梁生梁太，今日（11月28日）中午到大埔東昌街社區會堂申請政府的一萬元補助金。（李穎霖攝）

一手業主痛失逾40年家園 盼解封看「燒剩幾多家當」

梁先生指，災後暫居親戚家中，事發時不在家中，未能帶走任何物品，梁太身上的衣物，也是由親戚借出。

梁生是宏福苑的一手業主，在屋苑居住超過40年，他指根據新聞報道畫面，相信單位已經被燒光，提起他亦眼泛淚光。他指，現時只盼解封，可以回到單位看看「燒剩幾多家當」。

夫婦二人指，今日到區內青年旅舍登記臨時住宿，但據知只可暫居兩星期，故已申請中轉屋。梁生直指對未來「冇得打算」，只可見步行步。