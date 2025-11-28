宏福苑五級火｜359人已入住過渡性房屋　居民可直接聯繫營運機構

大埔宏福苑五級大火導致多人傷亡，大批居民痛失家園。房屋局局長何永賢周四（27日）表示，過渡性房屋專責小組已第一時間與各過渡性房屋項目的營運機構聯繫，盤點目前可供入住的單位數目後，統計出合共30個項目有超過1,400個單位可供有需要居民入住；連同房協的專用安置屋邨，初步可提供近1,800個單位。



+ 4

何永賢稱，周四已與副局長戴尚誠到兩個位於大埔的過渡性房屋項目，九龍樂善堂「樂善村」和善導會「善樓」。兩個項目的工作人員正為居民登記入住、分配物資。工作人員表示，受災居民徬徨、焦慮，不少求助者為長者，也有不少居民有藥物需要等，九龍樂善堂和善導會已積極打點，包括聯繫醫院提供居民所需藥物，盡量編配地下單位方便長者住戶，並會陸續安排社工介入。

截至周四下午6時，「善樓」有126戶共275名受影響居民入住；「樂善村」有33戶約70名受影響居民入住；而「策誠軒」有4戶共14名受影響居民入住。有見大埔區的過渡性房屋項目即將住滿，過渡性房屋專責小組接下來會協助安排有需要居民入住於北區（有80個單位）及元朗區（約500個單位）的過渡性房屋項目。

房協調動「策誠軒」等空置單位

她又稱，為盡快提供應急住宿支援，受火警影響的居民現時並不需在房屋局網站的「住得易」- 過渡性房屋中央統一平台提出申請或遞交申請表，可直接與相關營運機構聯繫，以盡快安排入住。房屋局會為有需要居民提供相關項目資訊，亦會繼續與營運機構協調各項目的入住安排，市民可致電3611 8482聯絡房屋局轄下的過渡性房屋專責小組。

此外，房協正配合房屋局支援火災居民，已經調動轄下暫租住屋項目的空置單位，包括上述位於大埔區的「策誠軒」約90個單位，以及房協轄下出租屋邨內的暫租住屋單位，供受到影響居民暫住，以解燃眉之急。有需要居民可致電房協暫租住屋支援熱線2839 1393。