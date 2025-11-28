類鼻疽｜過去一周增一宗個案　涉七旬男患者居深水埗　現情況穩定

本港過去一星期錄得一宗新增類鼻疽個案，涉及一名73歲，居深水埗區的男長期病患。​他於11月17日起出現發燒及咳嗽帶痰，兩日後到醫院求診，須留院接受治療，目前情況穩定。個案臨床診斷為敗血症，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。



衞生署衞生防護中心呼籲市民保持個人及環境衞生以預防類鼻疽，並特別提醒高風險群組，包括長者及長期病患者，在颱風或暴雨後應避免接觸土壤或泥水，減低感染風險。



元朗區一名44歲健康良好男子上月出現發燒等症狀，至本月6日到天水圍醫院求診，臨床診斷為傷口感染。（資料圖片）

新增個案涉及一名73歲的男長期病患，他居於深水埗區。他於本月17日起出現發燒及咳嗽帶痰；同月19日到明愛醫院急症室求診，並需留院接受治療，目前情況穩定。病人的臨床診斷為敗血症，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

中心正調查個案的感染源頭，初步流行病學調查顯示上述個案屬散發個案，沒有資料顯示個案與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。

截至昨日（27日），本港今年錄得20宗類鼻疽個案。去年共錄得23宗類鼻疽個案。中心指，導致類鼻疽的病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得類鼻疽個案。