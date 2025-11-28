宏福苑火災｜麥美娟：非災民不准進入庇護點　倡待安定後再捐物資

大埔宏福苑五級火災造成死傷無數，政府日前開放9個臨時庇護中心，不少市民自發到場協助分發及收集物資，有傳關愛隊到場後要求自發義工團離開並報警。



民政及青年事務局局長麥美娟今日（28日）表示，一般不會讓工作人員及災民以外的人進入庇護中心；又說現時中心有大量物資，惟首要工作協助居民獲得短期住宿、證件等，建議市民「有物資就『HOLD 一 HOLD（等一等）』」，冀社會不分彼此及立場，一起幫助受影響居民。



11月28日，有市民自發到庇護中心及現場捐贈及協助派發物資。（廖雁雄攝）

民政及青年事務局局長麥美娟表示，已有約720人使用庇護中心，感謝市民到庇護中心贈送居民物品。不過，現時中心有大量物資，她認為預期花時間點算整理，要工作是協助居民獲得短期住宿、證件等，建議市民「有物資就『HOLD 一 HOLD』」，待居民有長期住宿後，民政處會推出電子平台，市民可透過該平台登記捐贈物資。

問及市民目前可否送物資至庇護中心、關愛隊報警阻撓是否屬實，麥美娟表示，庇護中心的確有部分混亂情況，因需保護在內居住的市民，一般不會讓工作人員以外的人進入庇護中心，冀望大家明白保護居民私隱及安全才是最重要的，冀「社會大家應不分彼此，不分立場，大家一齊去幫助受影響居民，每一個都願意喺不同崗位上出一分力」。